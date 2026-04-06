Державна підтримка аквакультури стала всеукраїнською: компенсації витрат поширено на всі регіони
11:53 06.04.2026 |
Кабінет Міністрів України розширив державну підтримку для виробників у сфері аквакультури на всю територію країни. Відповідні коригування було внесено 1 квітня до постанови від 10 грудня 2024 року № 1409.
Ухвалені зміни вдосконалили механізм підтримки: тепер підприємства аквакультури, що займаються розведенням, утриманням і вирощуванням прісноводної риби на всій території України, можуть отримати компенсацію до 20% витрат.
Раніше ж відшкодування до 30% було доступне лише тим виробникам, які працювали на прифронтових або постраждалих від бойових дій територіях.
Також уточнили вимоги щодо вікових груп рибопосадкового матеріалу, за які надається фінансова підтримка.
Водночас напрями, за якими підприємства можуть претендувати на фінансову допомогу, залишилися незмінними та включають:
Очікується, що завдяки такій підтримці підприємства матимуть змогу нарощувати виробничі потужності, збільшувати обсяги відтворення водних біоресурсів і отримувати додаткові обсяги рибопродукції, доступної для широкого кола споживачів. Це також сприятиме зниженню собівартості продукції.
Нагадаємо, в Україні триває масштабна реформа рибного господарства, спрямована на запровадження європейських стандартів та формування прозорого й конкурентного ринку.
У межах цих змін відбувається цифровізація управління галуззю, що передбачає запуск електронних аукціонів і впровадження системи "еРибальство". Завдяки її роботі державний бюджет уже отримав близько 170 млн грн додаткових надходжень.
|Апеляція залишила чинним вирок ексголові ДФС Роману Насірову 6 років ув’язнення
|Україна прострочила виконання структурних маяків програми МВФ за перший квартал 2026 року
|Україна та Болгарія підписали довгострокову безпекову угоду на 10 років
|Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємося до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
