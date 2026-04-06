Фінансові новини
- |
- 06.04.26
- |
- 10:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд оновив правила та умови підтримки фермерів на прифронтових територіях
08:49 06.04.2026 |
Кабінет міністрів України цього тижня ухвалив низку змін для фермерів на прифронтових територіях, повідомляє урядовий портал.
Зокрема, це рішення щодо розширення програми компенсації с/г техніки українського виробництва в межах політики "Зроблено в Україні".
"Для агровиробників із територій бойових дій - 40% компенсації (замість 25%) за умови, що 80%+ земель у зоні бойових дій. На 2026 рік передбачено 1,8 млрд грн. Програма охоплює 166 виробників і понад 14 тис. позицій техніки", - поінформувала прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
Щодо компенсації витрат на меліорацію, держава покриває до 80% витрат (без ПДВ) на ремонт, реконструкцію та будівництво зрошувальних систем і насосних станцій у прифронтових і деокупованих регіонах.
236 агровиробників Херсонщини отримають по 4700 грн/га (до 2000 га) за втрачені посіви. Виплати з держбюджету стартують наступного тижня.
Із 7 квітня стартує прийом заявок щодо підтримки тваринництва: 7000 грн за корову (3-100 голів) і 2000 грн за кіз/овець (5-500 голів) через Державний аграрний реєстр.
"Загалом уряд реалізує комплекс програм: гранти, компенсації, прямі виплати, підтримку тваринництва й страхування. Для посилення енергонезалежності в умовах обмеженого електропостачання діють пільгові кредити, зокрема "5-7-9%" і кредити під 0% до 10 млн грн на енергообладнання", - підкреслила прем'єр-міністр.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Апеляція залишила чинним вирок ексголові ДФС Роману Насірову 6 років ув’язнення
|Україна прострочила виконання структурних маяків програми МВФ за перший квартал 2026 року
|Україна та Болгарія підписали довгострокову безпекову угоду на 10 років
|Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Газовидобуток в Україні впав нижче 17 млрд куб. м — мінімум за багато років
|Кешбек на пальне охопив 1,3 млн українців, повідомила Свириденко
|Уряд оновив правила та умови підтримки фермерів на прифронтових територіях
|Оренда житла в Україні дорожчає на тлі зростання попиту: що відбувається з цінами
|Аграрний бізнес отримає нові інструменти підтримки — Свириденко
|Урожай плодових дерев постраждав від морозів більше, ніж у 2025 році
Бізнес
|У лютому обсяг експорту ІТ-послуг України зріс до $544 млн
|Samsung Foundry представила стратегію розвитку кремнієвої фотоніки до 2028 року
Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
|Нові технології тиснуть на ціни: DDR5 падає через Google TurboQuant
|Як на iPhone: Android готує швидкий обмін файлами через NFC
|Європарламент підтримав попередню заборону програм, що генерують інтимний контент
|Google Пошук представив в Україні нову функцію «живих розмов» із штучним інтелектом