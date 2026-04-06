Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд оновив правила та умови підтримки фермерів на прифронтових територіях

08:49 06.04.2026 |

Новини АПК

Уряд оновив правила та умови підтримки фермерів на прифронтових територіяхКабінет міністрів України цього тижня ухвалив низку змін для фермерів на прифронтових територіях, повідомляє урядовий портал.

Зокрема, це рішення щодо розширення програми компенсації с/г техніки українського виробництва в межах політики "Зроблено в Україні".

"Для агровиробників із територій бойових дій - 40% компенсації (замість 25%) за умови, що 80%+ земель у зоні бойових дій. На 2026 рік передбачено 1,8 млрд грн. Програма охоплює 166 виробників і понад 14 тис. позицій техніки", - поінформувала прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Щодо компенсації витрат на меліорацію, держава покриває до 80% витрат (без ПДВ) на ремонт, реконструкцію та будівництво зрошувальних систем і насосних станцій у прифронтових і деокупованих регіонах.

236 агровиробників Херсонщини отримають по 4700 грн/га (до 2000 га) за втрачені посіви. Виплати з держбюджету стартують наступного тижня.

Із 7 квітня стартує прийом заявок щодо підтримки тваринництва: 7000 грн за корову (3-100 голів) і 2000 грн за кіз/овець (5-500 голів) через Державний аграрний реєстр.

"Загалом уряд реалізує комплекс програм: гранти, компенсації, прямі виплати, підтримку тваринництва й страхування. Для посилення енергонезалежності в умовах обмеженого електропостачання діють пільгові кредити, зокрема "5-7-9%" і кредити під 0% до 10 млн грн на енергообладнання", - підкреслила прем'єр-міністр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3341  0,16 0,37 43,8918  0,13 0,29
EUR 50,0914  0,19 0,38 50,7523  0,15 0,29

Міжбанківський ринок на 03.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4900  0,25 0,57 43,5400  0,25 0,57
EUR 50,1744  0,27 0,54 50,2233  0,26 0,52

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес