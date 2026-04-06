Фінансові новини
- |
06.04.26
- |
04:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Урожай плодових дерев постраждав від морозів більше, ніж у 2025 році
18:37 03.04.2026 |
Сильні морози у 2026 році вдарили по плодових деревах. За даними відрощування плодових, яке Гідрометцентр традиційно проводить у першій половині березня, ситуація помітно гірша, ніж у 2025-му, свідчить повідомлення на сайті організації.
Особливо це помітно на ранніх культурах, де зріс показник загибелі квіткових бруньок: абрикос - 13-51%, вишня - 2-15%, черешня - до 14-16%).
Водночас пізніші або більш стійкі культури (яблуня, виноград, слива) залишаються відносно стабільними, а груша навіть показала покращення.
Більшість посівів озимих культур, як і прогнозувалося, перебуває в доброму й відмінному стані, але близько 12% площ визнано незадовільними - ці ділянки потребуватимуть пересіву або підсіву.
Достатнє прогрівання й оптимальне зволоження ґрунту на Півдні та в окремих районах Заходу дозволили розпочати сівбу ярих зернових і зернобобових раніше, ніж звичайно, - уже в середині березня. Температура 10-сантиметрового шару ґрунту на кінець місяця трималася на рівні 7-15 градусів Цельсія, що є оптимальним для всіх ранніх культур.
Поки що на більшості площ верхній шар ґрунту добре зволожений, але березень став рекордно сухим - кількість опадів була найменшою з 1991 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
Бізнес
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
