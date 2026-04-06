Урожай плодових дерев постраждав від морозів більше, ніж у 2025 році

Сильні морози у 2026 році вдарили по плодових деревах. За даними відрощування плодових, яке Гідрометцентр традиційно проводить у першій половині березня, ситуація помітно гірша, ніж у 2025-му, свідчить повідомлення на сайті організації.

Особливо це помітно на ранніх культурах, де зріс показник загибелі квіткових бруньок: абрикос - 13-51%, вишня - 2-15%, черешня - до 14-16%).

Водночас пізніші або більш стійкі культури (яблуня, виноград, слива) залишаються відносно стабільними, а груша навіть показала покращення.

Більшість посівів озимих культур, як і прогнозувалося, перебуває в доброму й відмінному стані, але близько 12% площ визнано незадовільними - ці ділянки потребуватимуть пересіву або підсіву.

Достатнє прогрівання й оптимальне зволоження ґрунту на Півдні та в окремих районах Заходу дозволили розпочати сівбу ярих зернових і зернобобових раніше, ніж звичайно, - уже в середині березня. Температура 10-сантиметрового шару ґрунту на кінець місяця трималася на рівні 7-15 градусів Цельсія, що є оптимальним для всіх ранніх культур.

Поки що на більшості площ верхній шар ґрунту добре зволожений, але березень став рекордно сухим - кількість опадів була найменшою з 1991 року.