Експорт цукру з України впаде майже на 20% — УКАБ
16:30 03.04.2026 |
Україна у 2025/2026 маркетинговому році (МР) експортує 505 тис. тонн цукру, що на 19,7% менше проти минулого сезону.
Такий прогноз оприлюднили аналітики Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), передає Укрінформ.
Зокрема, цього маркетингового року Україна зможе виробити близько 1,3 млн т цукру, що на 26,3% менше за минулий маркетинговий рік і на 12,6% нижче середнього показника за останні п'ять років.
Однією з ключових причин є зменшення площ під цукровим буряком, які скоротилися до 199 тис. га (-21,6% менше проти минулого МР). Водночас врожайність зросла до 49,3 т/га, що перевищує як показник минулого маркетингового року, так і середній за п'ять років. Загальний обсяг збору прогнозується на рівні 10,2 млн т.
Вплив на галузь має і зміна географії експорту. Після запровадження квот на постачання до ЄС у 2024/2025 МР експорт скоротився до 629 тис. т, тож у поточному сезоні очікується його подальше зниження.
«У 2025/2026 МР Україна експортує 505 тис. т цукру, що на 19,7% менше попереднього маркетингового року», - йдеться у повідомленні.
Минулого МР головними напрямками експорту стали країни Африки (32%) та Близького Сходу (29%), а частка ЄС становила лише 17%.
Додатковим фактором є зниження внутрішнього споживання. Якщо до повномасштабної війни воно становило близько 1,1 млн т, то у 2025/2026 МР прогнозується на рівні 0,9 млн т, зокрема через скорочення населення.
Водночас наявність перехідних залишків на рівні близько 620 тис. т разом із достатнім рівнем врожайності дозволяє повністю забезпечити внутрішній попит і зберегти експорт, хоча й у менших обсягах та з переорієнтацією на традиційні ринки.
|Апеляція залишила чинним вирок ексголові ДФС Роману Насірову 6 років ув’язнення
|Україна прострочила виконання структурних маяків програми МВФ за перший квартал 2026 року
|Україна та Болгарія підписали довгострокову безпекову угоду на 10 років
|Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
|Урожай плодових дерев постраждав від морозів більше, ніж у 2025 році
|Дефіциту пального в Україні немає, і країна не входить до лідерів за темпами подорожчання — Куюн
|ОПЕК+ 5 квітня визначатиметься з подальшим збільшенням видобутку
|Кабмін переглядає умови конкурсу на понад 1 ГВт нових генпотужностей і правила аукціонів ВДЕ на 2026 рік — Шмигаль
|Франція запустила виробництво електровозів для України: передбачена часткова локалізація
|Експорт цукру з України впаде майже на 20% — УКАБ
Бізнес
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
|Нові технології тиснуть на ціни: DDR5 падає через Google TurboQuant
|Як на iPhone: Android готує швидкий обмін файлами через NFC
|Європарламент підтримав попередню заборону програм, що генерують інтимний контент
|Google Пошук представив в Україні нову функцію «живих розмов» із штучним інтелектом
|Прорив у електроніці: китайський конденсатор працює при −100 °C
|Gemini розширює можливості Google TV: анонсовано три нові функції