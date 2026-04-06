Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Експорт цукру з України впаде майже на 20% — УКАБ

16:30 03.04.2026 |

Новини АПК

Україна у 2025/2026 маркетинговому році (МР) експортує 505 тис. тонн цукру, що на 19,7% менше проти минулого сезону.

Такий прогноз оприлюднили аналітики Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), передає Укрінформ.

Зокрема, цього маркетингового року Україна зможе виробити близько 1,3 млн т цукру, що на 26,3% менше за минулий маркетинговий рік і на 12,6% нижче середнього показника за останні п'ять років.

Однією з ключових причин є зменшення площ під цукровим буряком, які скоротилися до 199 тис. га (-21,6% менше проти минулого МР). Водночас врожайність зросла до 49,3 т/га, що перевищує як показник минулого маркетингового року, так і середній за п'ять років. Загальний обсяг збору прогнозується на рівні 10,2 млн т.

Вплив на галузь має і зміна географії експорту. Після запровадження квот на постачання до ЄС у 2024/2025 МР експорт скоротився до 629 тис. т, тож у поточному сезоні очікується його подальше зниження.

«У 2025/2026 МР Україна експортує 505 тис. т цукру, що на 19,7% менше попереднього маркетингового року», - йдеться у повідомленні.

Минулого МР головними напрямками експорту стали країни Африки (32%) та Близького Сходу (29%), а частка ЄС становила лише 17%.

Додатковим фактором є зниження внутрішнього споживання. Якщо до повномасштабної війни воно становило близько 1,1 млн т, то у 2025/2026 МР прогнозується на рівні 0,9 млн т, зокрема через скорочення населення.

Водночас наявність перехідних залишків на рівні близько 620 тис. т разом із достатнім рівнем врожайності дозволяє повністю забезпечити внутрішній попит і зберегти експорт, хоча й у менших обсягах та з переорієнтацією на традиційні ринки.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на 03.04.26, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4933  0,00 0,00 44,0181  0,02 0,03
EUR 50,2848  0,14 0,27 50,9000  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на 03.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4900  0,25 0,57 43,5400  0,25 0,57
EUR 50,1744  0,27 0,54 50,2233  0,26 0,52

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес