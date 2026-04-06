Експорт цукру з України впаде майже на 20% — УКАБ

Україна у 2025/2026 маркетинговому році (МР) експортує 505 тис. тонн цукру, що на 19,7% менше проти минулого сезону.

Такий прогноз оприлюднили аналітики Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), передає Укрінформ.

Зокрема, цього маркетингового року Україна зможе виробити близько 1,3 млн т цукру, що на 26,3% менше за минулий маркетинговий рік і на 12,6% нижче середнього показника за останні п'ять років.

Однією з ключових причин є зменшення площ під цукровим буряком, які скоротилися до 199 тис. га (-21,6% менше проти минулого МР). Водночас врожайність зросла до 49,3 т/га, що перевищує як показник минулого маркетингового року, так і середній за п'ять років. Загальний обсяг збору прогнозується на рівні 10,2 млн т.

Вплив на галузь має і зміна географії експорту. Після запровадження квот на постачання до ЄС у 2024/2025 МР експорт скоротився до 629 тис. т, тож у поточному сезоні очікується його подальше зниження.

Минулого МР головними напрямками експорту стали країни Африки (32%) та Близького Сходу (29%), а частка ЄС становила лише 17%.

Додатковим фактором є зниження внутрішнього споживання. Якщо до повномасштабної війни воно становило близько 1,1 млн т, то у 2025/2026 МР прогнозується на рівні 0,9 млн т, зокрема через скорочення населення.

Водночас наявність перехідних залишків на рівні близько 620 тис. т разом із достатнім рівнем врожайності дозволяє повністю забезпечити внутрішній попит і зберегти експорт, хоча й у менших обсягах та з переорієнтацією на традиційні ринки.