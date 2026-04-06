За підсумками березня Україна досягла рекордного експорту соняшникової олії до Йорданії

Україна за підсумками березня 2026 року експортувала до Йорданії близько 35 тис. тонн соняшникової олії, що у 7,7 раза перевищує показник лютого та є рекордним обсягом для цього напрямку, повідомило агентство "АПК-Інформ".

Згідно з повідомленням, суттєве зростання поставок української олії зафіксовано також до Туреччини - до 40 тис. тонн, що стало максимумом за останні 10 місяців і у 2,4 раза перевищило показник лютого. Експорт до Саудівської Аравії сягнув восьмимісячного максимуму у 15 тис. тонн і продемонстрував приріст до попереднього місяця у 14 разів.

"Збільшення поставок у напрямку низки країн Близького Сходу обумовлено воєнним конфліктом у регіоні та перебоями поставок через Ормузьку протоку, поблизу якої знаходяться ключові порти та перевантажувальні термінали країн-партнерів. В таких умовах компанії були вимушені шукати альтернативні шляхи поставок, зокрема суходолом через сусідні країни, що мають вихід до Червоного моря", - зазначили аналітики.

Водночас експорт до ОАЕ та Катару в березні скоротився на 32% та 85% відповідно, а поставки до Іраку були відсутні. Загалом у напрямку країн Близького Сходу (з урахуванням Туреччини) у березні було експортовано 106,6 тис. тонн української олії, що майже вдвічі перевищило показник лютого та стало найбільшим обсягом із червня 2025 року.

За даними "АПК-Інформ", сумарний експорт соняшникової олії з України в березні став найбільшим від початку сезону-2025/26 МР і склав близько 427 тис. тонн. Це на 18% більше за показник лютого, проте на 3% менше порівняно з березнем 2025 року.