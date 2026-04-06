За підсумками березня Україна досягла рекордного експорту соняшникової олії до Йорданії

12:32 03.04.2026 |

Новини АПК

Україна за підсумками березня 2026 року експортувала до Йорданії близько 35 тис. тонн соняшникової олії, що у 7,7 раза перевищує показник лютого та є рекордним обсягом для цього напрямку, повідомило агентство "АПК-Інформ".

Згідно з повідомленням, суттєве зростання поставок української олії зафіксовано також до Туреччини - до 40 тис. тонн, що стало максимумом за останні 10 місяців і у 2,4 раза перевищило показник лютого. Експорт до Саудівської Аравії сягнув восьмимісячного максимуму у 15 тис. тонн і продемонстрував приріст до попереднього місяця у 14 разів.

"Збільшення поставок у напрямку низки країн Близького Сходу обумовлено воєнним конфліктом у регіоні та перебоями поставок через Ормузьку протоку, поблизу якої знаходяться ключові порти та перевантажувальні термінали країн-партнерів. В таких умовах компанії були вимушені шукати альтернативні шляхи поставок, зокрема суходолом через сусідні країни, що мають вихід до Червоного моря", - зазначили аналітики.

Водночас експорт до ОАЕ та Катару в березні скоротився на 32% та 85% відповідно, а поставки до Іраку були відсутні. Загалом у напрямку країн Близького Сходу (з урахуванням Туреччини) у березні було експортовано 106,6 тис. тонн української олії, що майже вдвічі перевищило показник лютого та стало найбільшим обсягом із червня 2025 року.

За даними "АПК-Інформ", сумарний експорт соняшникової олії з України в березні став найбільшим від початку сезону-2025/26 МР і склав близько 427 тис. тонн. Це на 18% більше за показник лютого, проте на 3% менше порівняно з березнем 2025 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на 03.04.26, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4933  0,00 0,00 44,0181  0,02 0,03
EUR 50,2848  0,14 0,27 50,9000  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на 03.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4900  0,25 0,57 43,5400  0,25 0,57
EUR 50,1744  0,27 0,54 50,2233  0,26 0,52

