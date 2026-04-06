В Україні вирівнялися ціни на зерно обох врожаїв — нового та минулого

На українському зерновому ринку ціни на зерно нового врожаю практично зрівнялися з цінами на старий урожай, а по кукурудзі навіть перевищують.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Електронній зерновій біржі.

Зокрема, пшеницю з вмістом білка 11,5% із поставкою у квітні-травні пропонують по 236 дол./т FOB у портах Південний-Одеса-Чорноморськ, тоді як зерно нового врожаю з поставкою у серпні - по 234 дол./т.

Фуражна пшениця з поставкою у квітні торгується по 230 дол./т FOB POC, а нового врожаю - по 226-228 дол./т.

Водночас кукурудзу з поставкою у квітні-травні пропонують по 226-227 дол./т FOB, тоді як новий врожай з поставкою у листопаді - по 230 дол./т FOB.

На внутрішньому ринку ціни на кукурудзу нового врожаю становлять 209-210 дол./т DAP POC, тоді як старий урожай торгується на рівні 215-216 дол./т, що свідчить про мінімальний розрив між спотовими та форвардними контрактами.

Аналітики зазначають, що торік різниця між цінами на старий і новий урожай була значно більшою. Водночас ціни на ячмінь нового врожаю наразі ще не сформовані через невизначеність на ринку.

За оцінками біржовиків, поточні ціни на українське зерно відповідають рівням європейських бірж або рівням цін на пшеницю та кукурудзу в регіоні Чорного моря ЄС.