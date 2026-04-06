Фінансові новини
- |
- 06.04.26
- |
- 02:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
В Україні вирівнялися ціни на зерно обох врожаїв — нового та минулого
10:50 03.04.2026 |
На українському зерновому ринку ціни на зерно нового врожаю практично зрівнялися з цінами на старий урожай, а по кукурудзі навіть перевищують.
Як передає Укрінформ, про це повідомили в Електронній зерновій біржі.
Зокрема, пшеницю з вмістом білка 11,5% із поставкою у квітні-травні пропонують по 236 дол./т FOB у портах Південний-Одеса-Чорноморськ, тоді як зерно нового врожаю з поставкою у серпні - по 234 дол./т.
Фуражна пшениця з поставкою у квітні торгується по 230 дол./т FOB POC, а нового врожаю - по 226-228 дол./т.
Водночас кукурудзу з поставкою у квітні-травні пропонують по 226-227 дол./т FOB, тоді як новий врожай з поставкою у листопаді - по 230 дол./т FOB.
На внутрішньому ринку ціни на кукурудзу нового врожаю становлять 209-210 дол./т DAP POC, тоді як старий урожай торгується на рівні 215-216 дол./т, що свідчить про мінімальний розрив між спотовими та форвардними контрактами.
Аналітики зазначають, що торік різниця між цінами на старий і новий урожай була значно більшою. Водночас ціни на ячмінь нового врожаю наразі ще не сформовані через невизначеність на ринку.
За оцінками біржовиків, поточні ціни на українське зерно відповідають рівням європейських бірж або рівням цін на пшеницю та кукурудзу в регіоні Чорного моря ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Апеляція залишила чинним вирок ексголові ДФС Роману Насірову 6 років ув'язнення
|Україна прострочила виконання структурних маяків програми МВФ за перший квартал 2026 року
|Україна та Болгарія підписали довгострокову безпекову угоду на 10 років
|Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Урожай плодових дерев постраждав від морозів більше, ніж у 2025 році
|Дефіциту пального в Україні немає, і країна не входить до лідерів за темпами подорожчання — Куюн
|ОПЕК+ 5 квітня визначатиметься з подальшим збільшенням видобутку
|Кабмін переглядає умови конкурсу на понад 1 ГВт нових генпотужностей і правила аукціонів ВДЕ на 2026 рік — Шмигаль
|Франція запустила виробництво електровозів для України: передбачена часткова локалізація
|Експорт цукру з України впаде майже на 20% — УКАБ
Бізнес
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
|Нові технології тиснуть на ціни: DDR5 падає через Google TurboQuant
|Як на iPhone: Android готує швидкий обмін файлами через NFC
|Європарламент підтримав попередню заборону програм, що генерують інтимний контент
|Google Пошук представив в Україні нову функцію «живих розмов» із штучним інтелектом
|Прорив у електроніці: китайський конденсатор працює при −100 °C
|Gemini розширює можливості Google TV: анонсовано три нові функції