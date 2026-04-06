Загроза ззовні: Держпродспоживслужба застерігає щодо ящуру з РФ

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) посилено моніторить епізоотичну ситуацію через ознаки поширення ящуру на території РФ, повідомило відомство у пресрелізі в середу.

За даними міжнародних джерел, що посилаються на аналітику Міністерства сільського господарства США (USDA), у низці російських регіонів фіксуються масштабні заходи із вилучення та знищення поголів'я. Характер цих дій відповідає протоколам реагування саме на ящур, попри офіційні заперечення російських служб.

"Офіційні російські служби заперечують наявність ящуру, пояснюючи ситуацію пастерельозом, сказом і навіть заявляючи про 'мутації' цих хвороб, попри відсутність підтверджених подібних випадків у світовій практиці. Масштабні карантинні обмеження та масове знищення тварин є нетиповими для таких захворювань. Зокрема, пастерельоз зазвичай піддається лікуванню і не потребує радикальних заходів такого рівня", - зазначається у повідомленні.

За наявними даними, спалах вірусу може відбуватися в районі Сибіру та прилеглих територіях із тенденцією до розширення географії. При цьому РФ як член СОТ зобов'язана оперативно інформувати міжнародну спільноту про такі випадки через Всесвітню організацію охорони здоров'я тварин (WOAH), проте офіційні звіти наразі відсутні.

"Україна зберігає статус країни, вільної від ящуру без вакцинації, що є критично важливим для стабільного експорту та міжнародної торгівлі. Особливий фокус моніторингу - на прикордонних та прифронтових регіонах, де ризики залишаються підвищеними, а воєнні дії ускладнюють ветеринарний контроль", - наголосили у відомстві.

Ящур є одним з найнебезпечніших вірусних захворювань тварин, що уражає велику рогату худобу, свиней, овець, кіз, буйволів та інших парнокопитних тварин, в тому числі і диких і створює критичні економічні загрози для тваринництва.