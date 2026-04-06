Загроза ззовні: Держпродспоживслужба застерігає щодо ящуру з РФ
13:50 01.04.2026 |
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) посилено моніторить епізоотичну ситуацію через ознаки поширення ящуру на території РФ, повідомило відомство у пресрелізі в середу.
За даними міжнародних джерел, що посилаються на аналітику Міністерства сільського господарства США (USDA), у низці російських регіонів фіксуються масштабні заходи із вилучення та знищення поголів'я. Характер цих дій відповідає протоколам реагування саме на ящур, попри офіційні заперечення російських служб.
"Офіційні російські служби заперечують наявність ящуру, пояснюючи ситуацію пастерельозом, сказом і навіть заявляючи про 'мутації' цих хвороб, попри відсутність підтверджених подібних випадків у світовій практиці. Масштабні карантинні обмеження та масове знищення тварин є нетиповими для таких захворювань. Зокрема, пастерельоз зазвичай піддається лікуванню і не потребує радикальних заходів такого рівня", - зазначається у повідомленні.
За наявними даними, спалах вірусу може відбуватися в районі Сибіру та прилеглих територіях із тенденцією до розширення географії. При цьому РФ як член СОТ зобов'язана оперативно інформувати міжнародну спільноту про такі випадки через Всесвітню організацію охорони здоров'я тварин (WOAH), проте офіційні звіти наразі відсутні.
"Україна зберігає статус країни, вільної від ящуру без вакцинації, що є критично важливим для стабільного експорту та міжнародної торгівлі. Особливий фокус моніторингу - на прикордонних та прифронтових регіонах, де ризики залишаються підвищеними, а воєнні дії ускладнюють ветеринарний контроль", - наголосили у відомстві.
Ящур є одним з найнебезпечніших вірусних захворювань тварин, що уражає велику рогату худобу, свиней, овець, кіз, буйволів та інших парнокопитних тварин, в тому числі і диких і створює критичні економічні загрози для тваринництва.
|Апеляція залишила чинним вирок ексголові ДФС Роману Насірову 6 років ув’язнення
|Україна прострочила виконання структурних маяків програми МВФ за перший квартал 2026 року
|Україна та Болгарія підписали довгострокову безпекову угоду на 10 років
|Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
У РУБРИЦІ
|Урожай плодових дерев постраждав від морозів більше, ніж у 2025 році
|Дефіциту пального в Україні немає, і країна не входить до лідерів за темпами подорожчання — Куюн
|ОПЕК+ 5 квітня визначатиметься з подальшим збільшенням видобутку
|Кабмін переглядає умови конкурсу на понад 1 ГВт нових генпотужностей і правила аукціонів ВДЕ на 2026 рік — Шмигаль
|Франція запустила виробництво електровозів для України: передбачена часткова локалізація
|Експорт цукру з України впаде майже на 20% — УКАБ
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
|Нові технології тиснуть на ціни: DDR5 падає через Google TurboQuant
|Як на iPhone: Android готує швидкий обмін файлами через NFC
|Європарламент підтримав попередню заборону програм, що генерують інтимний контент
|Google Пошук представив в Україні нову функцію «живих розмов» із штучним інтелектом
|Прорив у електроніці: китайський конденсатор працює при −100 °C
|Gemini розширює можливості Google TV: анонсовано три нові функції