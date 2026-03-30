Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Через перебої з електропостачанням виробництво добрив в Україні скоротилося, що може призвести до зниження врожаю на 20%

11:41 30.03.2026 |

Новини АПК

Перебої з електропостачанням стали однією з причин падіння виробництва добрив в Україні. Їхній дефіцит може спричинити зниження врожаю на 20%.

Про це розповів заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький у розмові з hromadske.

Висоцький каже, що до повномасштабної війни Україна фактично була самодостатньою у виробництві добрив, покриваючи внутрішній попит, але після 2022 року частина підприємств залишилась на окупованих територіях, а решта зіткнулася з такими проблемами, як перебої з електропостачанням, обмеження на обіг вибухонебезпечних речовин і зниження імпорту.

Це призвело до того, що у 2025 році виробництво добрив становило близько 1,95 мільйона тонн, тобто лише 37% потреб. Особливо критична ситуація склалася з азотними добривами, виробництво яких упало майже у двічі, якщо порівнювати з 2021 роком.

Дефіцит добрив впливає на врожай: той може зменшитися на 20%, або на близько 12 мільйона тонн.

Водночас галузь поступово адаптується, а держава намагається стимулювати внутрішнє виробництво, готуючи механізм часткової компенсації вартості вітчизняних добрив для аграріїв.
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8400
  0,0450
 0,10
EUR
 1
 50,4861
  0,1243
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5226  0,02 0,05 44,0968  0,08 0,19
EUR 50,2832  0,11 0,22 50,9547  0,16 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8150  0,04 0,10 43,8500  0,05 0,11
EUR 50,3637  0,12 0,24 50,3968  0,10 0,21

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес