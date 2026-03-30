Через перебої з електропостачанням виробництво добрив в Україні скоротилося, що може призвести до зниження врожаю на 20%
11:41 30.03.2026 |
Перебої з електропостачанням стали однією з причин падіння виробництва добрив в Україні. Їхній дефіцит може спричинити зниження врожаю на 20%.
Про це розповів заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький у розмові з hromadske.
Висоцький каже, що до повномасштабної війни Україна фактично була самодостатньою у виробництві добрив, покриваючи внутрішній попит, але після 2022 року частина підприємств залишилась на окупованих територіях, а решта зіткнулася з такими проблемами, як перебої з електропостачанням, обмеження на обіг вибухонебезпечних речовин і зниження імпорту.
Це призвело до того, що у 2025 році виробництво добрив становило близько 1,95 мільйона тонн, тобто лише 37% потреб. Особливо критична ситуація склалася з азотними добривами, виробництво яких упало майже у двічі, якщо порівнювати з 2021 роком.
Дефіцит добрив впливає на врожай: той може зменшитися на 20%, або на близько 12 мільйона тонн.
Водночас галузь поступово адаптується, а держава намагається стимулювати внутрішнє виробництво, готуючи механізм часткової компенсації вартості вітчизняних добрив для аграріїв.
