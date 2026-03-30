30.03.26
- 13:18
За даними Мінекономіки, витрати аграрного сектору на посівну кампанію збільшилися приблизно на 5%
11:20 30.03.2026 |
Додаткові витрати аграріїв на проведення посівної кампанії 2026 року зросли приблизно на 5% при зростанні цін на дизельне пальне до 40%.
Про це під час години запитань до уряду наголосив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає Укрінформ.
«Ми спілкуємося з ринком та аграріями для того, щоб зрозуміти, які ефекти від поточної ситуації і яка саме підтримка їм потрібна. Незважаючи на зростання цін дизельного палива на близько 30-40%, фактичні додаткові витрати на проведення посівної збільшуються лише приблизно на 5%. Ми порахували, що це приблизно як 40 доларів на гектар», - сказав Соболев.
За словами міністра, за нормальної врожайності аграрні підприємства можуть отримувати 400-800 доларів валового прибутку з гектара, тому подорожчання пального саме по собі не є критичним фактором для їхньої рентабельності.
Водночас ключовим завданням уряду залишається забезпечення стабільної наявності пального на ринку. Для цього ведеться співпраця з компанією Укрнафта та міжнародними партнерами.
Крім того, для аграріїв діють програми підтримки, зокрема пільгове кредитування «Доступні кредити 5-7-9%» обсягом 18 млрд грн, допомога господарствам у прифронтових регіонах, а також нова програма агрострахування.
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко також підтримала проведення окремої наради з аграріями вже наступного тижня для роз'яснення урядових програм, проблему з дефіцитом добрив та обговорення ситуації на ринку пального.
