За даними Мінекономіки, витрати аграрного сектору на посівну кампанію збільшилися приблизно на 5%

11:20 30.03.2026 |

Новини АПК

Додаткові витрати аграріїв на проведення посівної кампанії 2026 року зросли приблизно на 5% при зростанні цін на дизельне пальне до 40%.

Про це під час години запитань до уряду наголосив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає Укрінформ.

«Ми спілкуємося з ринком та аграріями для того, щоб зрозуміти, які ефекти від поточної ситуації і яка саме підтримка їм потрібна. Незважаючи на зростання цін дизельного палива на близько 30-40%, фактичні додаткові витрати на проведення посівної збільшуються лише приблизно на 5%. Ми порахували, що це приблизно як 40 доларів на гектар», - сказав Соболев.

За словами міністра, за нормальної врожайності аграрні підприємства можуть отримувати 400-800 доларів валового прибутку з гектара, тому подорожчання пального саме по собі не є критичним фактором для їхньої рентабельності.

Водночас ключовим завданням уряду залишається забезпечення стабільної наявності пального на ринку. Для цього ведеться співпраця з компанією Укрнафта та міжнародними партнерами.

Крім того, для аграріїв діють програми підтримки, зокрема пільгове кредитування «Доступні кредити 5-7-9%» обсягом 18 млрд грн, допомога господарствам у прифронтових регіонах, а також нова програма агрострахування.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко також підтримала проведення окремої наради з аграріями вже наступного тижня для роз'яснення урядових програм, проблему з дефіцитом добрив та обговорення ситуації на ринку пального.
 

