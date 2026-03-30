Виробництво соняшникової олії у цьому маркетинговому році скоротиться на 10% — галузева асоціація

08:20 30.03.2026 |

Новини АПК

В Україні у 2025/2026 маркетинговому році (МР) виробництво соняшникової сягне близько 4,6 млн тонн, що на 10% менше від показника попереднього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в галузевій асоціації «Укроліяпром».

"У 2025/26МР очікується зниження виробництва олії соняшникової проти 2024/25МР на 10% (4,6 млн тонн проти 5,1 млн тонн), експорту на 6,4% (4,4 млн тонн проти 4,7 млн тонн). Зменшення валютної виручки не прогнозується", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загальне скорочення врожаю олійних культур на 11,7% зумовлене й скороченням площ збирання на 7,8%. Зокрема, врожайність соняшнику знизилась на 16,8% і є найнижчою за останні десять років.

Водночас, за оцінками ННЦ «Інститут аграрної економіки», рентабельність вирощування соняшнику у 2025 році становила 54,7%, що є одним із найвищих показників серед культур.

«Скорочення виробництва та експорту соняшникової олії та шроту зумовлене зменшенням обсягів виробництва насіння соняшнику. При цьому зменшення валютної виручки від експорту соняшникової олії не спостерігається, а навпаки є зростання, проти минулого МР, що пояснюється зростанням цін на дану продукцію на світовому ринку», - пояснили в асоціації.

Окремо аналітики звертають увагу на поступову трансформацію сектору. Зокрема, у поточному маркетинговому році спостерігається збільшення переробки ріпаку та сої всередині країни при одночасному скороченні експорту цієї сировини.

Такий підхід дозволяє частково компенсувати дефіцит соняшнику та забезпечити завантаження виробничих потужностей, а також свідчить про перехід галузі від експорту сировини до продукції з більшою доданою вартістю, вважають в асоціації.
