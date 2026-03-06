Минулого року Україна розширила експорт агропродукції на 22 нові ринки

За підсумками 2025 року українським експортерам продукції тваринного та рослинного походження було відкрито доступ до 22 нових іноземних ринків.

Про це під час публічного звіту в Укрінформі сказав голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук.

«Минулого року ми відкрили 22 нових експортних ринки, що є найбільшим показником за період війни. Нині робота ведеться фактично над відкриттям ще близько 300 ринків. Вона не зупиняється, адже це наш пріоритет, щоб малий, середній і великий український бізнес мав можливість експортувати свою продукцію у світі», - сказав Ткачук.

Зокрема, у 2025 році Албанія відкрила ринок для експорту харчових яєць, Аргентина - для насіння соняшнику, а Індія - для українських яблук.

Канада дозволила постачання столових яєць та яблук, тоді як ринок Китаю відкрився одразу для кількох позицій - морських ссавців, водних продуктів дикого вилову та гороху. До Кувейту Україна зможе експортувати перероблені харчові продукти.

Крім того, Малайзія відкрила свій ринок для молока та молочних продуктів, а також яєчних продуктів. Молдова надала доступ для молочної продукції, не призначеної для споживання людиною, а також для консервованих і перероблених кормів для домашніх тварин.

Серед інших нових напрямків - Туреччина, яка відкрила свій ринок для консервованих кормів для домашніх тварин, Чилі - для м'ясо-кісткового та пір'яного борошна, а Вʼєтнам - для молока та продуктів на його основі, не призначених для споживання людиною тощо.

За словами Ткачука, з початку повномасштабного вторгнення Росії процес відкриття нових ринків суттєво ускладнився через логістичні обмеження, політичні виклики та додаткові технічні вимоги з боку торговельних партнерів. Водночас навіть у таких умовах Україна продовжує розширювати географію експорту, зокрема з 2022 року відкрито вже 75 нових ринків.

Таким чином нині Україна має право доступу до експорту аграрної продукції за 386 торговельними напрямками.

Ткачук запевнив, що робота з відкриття нових експортних можливостей триває. Наразі опрацьовується можливість доступу української продукції до ринків країн Азії, Європейського Союзу, Америки та Близького Сходу, зокрема для експорту зернових і олійних культур, молочної продукції, м'яса, меду, кормів для домашніх тварин, живих тварин та продукції рибальства.

Триває робота щодо відкриття ринку Канади для української пшениці, кукурудзи, сої та ріпаку, а також розширення доступу рослинної продукції на ринок Китаю.