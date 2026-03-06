Авторизация

Минулого року Україна розширила експорт агропродукції на 22 нові ринки

08:12 06.03.2026 |

Новини АПК

За підсумками 2025 року українським експортерам продукції тваринного та рослинного походження було відкрито доступ до 22 нових іноземних ринків.

Про це під час публічного звіту в Укрінформі сказав голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук.

«Минулого року ми відкрили 22 нових експортних ринки, що є найбільшим показником за період війни. Нині робота ведеться фактично над відкриттям ще близько 300 ринків. Вона не зупиняється, адже це наш пріоритет, щоб малий, середній і великий український бізнес мав можливість експортувати свою продукцію у світі», - сказав Ткачук.

Зокрема, у 2025 році Албанія відкрила ринок для експорту харчових яєць, Аргентина - для насіння соняшнику, а Індія - для українських яблук.

Канада дозволила постачання столових яєць та яблук, тоді як ринок Китаю відкрився одразу для кількох позицій - морських ссавців, водних продуктів дикого вилову та гороху. До Кувейту Україна зможе експортувати перероблені харчові продукти.

Крім того, Малайзія відкрила свій ринок для молока та молочних продуктів, а також яєчних продуктів. Молдова надала доступ для молочної продукції, не призначеної для споживання людиною, а також для консервованих і перероблених кормів для домашніх тварин.

Серед інших нових напрямків - Туреччина, яка відкрила свій ринок для консервованих кормів для домашніх тварин, Чилі - для м'ясо-кісткового та пір'яного борошна, а Вʼєтнам - для молока та продуктів на його основі, не призначених для споживання людиною тощо.

За словами Ткачука, з початку повномасштабного вторгнення Росії процес відкриття нових ринків суттєво ускладнився через логістичні обмеження, політичні виклики та додаткові технічні вимоги з боку торговельних партнерів. Водночас навіть у таких умовах Україна продовжує розширювати географію експорту, зокрема з 2022 року відкрито вже 75 нових ринків.

Таким чином нині Україна має право доступу до експорту аграрної продукції за 386 торговельними напрямками.

Ткачук запевнив, що робота з відкриття нових експортних можливостей триває. Наразі опрацьовується можливість доступу української продукції до ринків країн Азії, Європейського Союзу, Америки та Близького Сходу, зокрема для експорту зернових і олійних культур, молочної продукції, м'яса, меду, кормів для домашніх тварин, живих тварин та продукції рибальства.

Триває робота щодо відкриття ринку Канади для української пшениці, кукурудзи, сої та ріпаку, а також розширення доступу рослинної продукції на ринок Китаю.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8069
  0,0899
 0,21
EUR
 1
 50,9036
  0,0695
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5259  0,35 0,81 44,1745  0,41 0,94
EUR 50,6586  0,36 0,73 51,4321  0,47 0,92

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5950  0,33 0,74 43,6250  0,33 0,74
EUR 50,5919  0,47 0,93 50,5180  0,57 1,11

