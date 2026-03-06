Фінансові новини
- |
- 06.03.26
- |
- 09:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Минулого року Україна розширила експорт агропродукції на 22 нові ринки
08:12 06.03.2026 |
За підсумками 2025 року українським експортерам продукції тваринного та рослинного походження було відкрито доступ до 22 нових іноземних ринків.
Про це під час публічного звіту в Укрінформі сказав голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук.
«Минулого року ми відкрили 22 нових експортних ринки, що є найбільшим показником за період війни. Нині робота ведеться фактично над відкриттям ще близько 300 ринків. Вона не зупиняється, адже це наш пріоритет, щоб малий, середній і великий український бізнес мав можливість експортувати свою продукцію у світі», - сказав Ткачук.
Зокрема, у 2025 році Албанія відкрила ринок для експорту харчових яєць, Аргентина - для насіння соняшнику, а Індія - для українських яблук.
Канада дозволила постачання столових яєць та яблук, тоді як ринок Китаю відкрився одразу для кількох позицій - морських ссавців, водних продуктів дикого вилову та гороху. До Кувейту Україна зможе експортувати перероблені харчові продукти.
Крім того, Малайзія відкрила свій ринок для молока та молочних продуктів, а також яєчних продуктів. Молдова надала доступ для молочної продукції, не призначеної для споживання людиною, а також для консервованих і перероблених кормів для домашніх тварин.
Серед інших нових напрямків - Туреччина, яка відкрила свій ринок для консервованих кормів для домашніх тварин, Чилі - для м'ясо-кісткового та пір'яного борошна, а Вʼєтнам - для молока та продуктів на його основі, не призначених для споживання людиною тощо.
За словами Ткачука, з початку повномасштабного вторгнення Росії процес відкриття нових ринків суттєво ускладнився через логістичні обмеження, політичні виклики та додаткові технічні вимоги з боку торговельних партнерів. Водночас навіть у таких умовах Україна продовжує розширювати географію експорту, зокрема з 2022 року відкрито вже 75 нових ринків.
Таким чином нині Україна має право доступу до експорту аграрної продукції за 386 торговельними напрямками.
Ткачук запевнив, що робота з відкриття нових експортних можливостей триває. Наразі опрацьовується можливість доступу української продукції до ринків країн Азії, Європейського Союзу, Америки та Близького Сходу, зокрема для експорту зернових і олійних культур, молочної продукції, м'яса, меду, кормів для домашніх тварин, живих тварин та продукції рибальства.
Триває робота щодо відкриття ринку Канади для української пшениці, кукурудзи, сої та ріпаку, а також розширення доступу рослинної продукції на ринок Китаю.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Місцеві бюджети у лютому отримали 18 млрд грн міжбюджетних трансфертів — Мінфін
|Дефіцит кадрів змушує бізнес наймати жінок на “чоловічі” роботи, проте з нижчою оплатою — дослідження
|Кабмін встановив правила визначення зон ризикованого землеробства
|Минулого року Україна розширила експорт агропродукції на 22 нові ринки
|Ринкова оцінка виробника морських дронів Magura сягнула $1 млрд — Bloomberg
|Якою буде посівна-2026: прогноз Зернової асоціації
Бізнес
|В Україні стартує тестування Network API для розширення монетизації мобільних мереж
|Telegram запровадив заборону на скріншоти та оновив правила для груп
|OpenAI отримала рекордні $110 млрд від Amazon, NVIDIA та SoftBank
|Galaxy зі супутниковим зв’язком: Samsung запускає розширення по всьому світу
|NVIDIA запускає альянс для розвитку ШІ-рішень у мережах 6G
|Китайські вчені презентували проривний акумулятор для електрокарів із дальністю понад 1 000 км
|Виручка NVIDIA досягла $215 млрд за фінансовий рік — рекорд компанії