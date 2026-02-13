В Україні різко зросли ціни на сою — максимум за три роки.

Станом на 13 лютого 2026 року максимальні ціни попиту на сою сягнули 20 000 грн/тонну СРТ ‒ на 2800 грн/тонну більше, ніж чотири місяці тому. Востаннє подібний рівень фіксувався наприкінці червня 2022/23 маркетингового року.

Про це повідомляє "АПК-Інформ".

Зростання цін на сою триває вже чотири місяці поточного 2025/26 МР і пояснюється активним попитом на тлі обмеженої пропозиції товару. Висока конкуренція серед покупців соєвих бобів змушує їх постійно підвищувати ціни пропозиції.