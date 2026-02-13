Авторизация

В Україні різко зросли ціни на сою — максимум за три роки.

16:27 13.02.2026 |

Новини АПК

Станом на 13 лютого 2026 року максимальні ціни попиту на сою сягнули 20 000 грн/тонну СРТ ‒ на 2800 грн/тонну більше, ніж чотири місяці тому. Востаннє подібний рівень фіксувався наприкінці червня 2022/23 маркетингового року.

Про це повідомляє "АПК-Інформ".

Зростання цін на сою триває вже чотири місяці поточного 2025/26 МР і пояснюється активним попитом на тлі обмеженої пропозиції товару. Висока конкуренція серед покупців соєвих бобів змушує їх постійно підвищувати ціни пропозиції.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1020
  0,1090
 0,25
EUR
 1
 51,1276
  0,0928
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7744  0,02 0,05 43,3267  0,03 0,07
EUR 50,8630  0,01 0,03 51,5011  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0700  0,02 0,03 43,1000  0,02 0,03
EUR 51,0939  0,10 0,20 51,1122  0,11 0,22

