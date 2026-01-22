Експорт українського м’яса розширюється ще на одну країну

Ціни на нафту в четвер зросли після того, як президент США Дональд Трамп знизив напруженість у відносинах з Європою через свої вимоги щодо Гренландії, а додаткову підтримку ринку надали перебої з постачанням з двох великих нафтових родовищ у Казахстані, а також покращені прогнози попиту на 2026 рік.