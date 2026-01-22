Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Експорт українського м’яса розширюється ще на одну країну

09:39 22.01.2026 |

Новини АПК

У 2026 році Україна відкрила перші два ринки для експорту до Республіки Кот-д'Івуар.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Йдеться про погодження таких форм ветеринарних сертифікатів:

  • Ветеринарний сертифікат для експорту до Кот-д'Івуару свіжого, замороженого чи переробленого м'яса яловичини та баранини, а також продуктів з нього, призначених для споживання людиною;
  • Ветеринарний сертифікат для експорту до Кот-д'Івуару свіжого, замороженого чи переробленого м'яса, а також продуктів із птиці, призначених для споживання людиною.

    • Зазначається, що перед здійсненням експорту:

    1. Експортери, зареєстровані в Кот-д'Івуарі, повинні мати дозвіл, виданий Міністерством тваринних та рибних ресурсів Кот-д'Івуару.
    2. Кожна експортна операція підлягає обов'язковому отриманню Дозволу на імпорт, виданого до відправлення вантажу.

    Нагадаємо:

    За січень-жовтень 2025 року українські виробники отримали доступ до ринків 11 нових експортних напрямків для поставок 17 різних груп агротоварів.

    За матеріалами: Економічна правда
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на завтра
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,1667
    		  0,0092
    		 0,02
    EUR
    		 1
    		 50,5201
    		  0,1468
    		 0,29

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,8191  0,13 0,31 43,4257  0,14 0,31
    EUR 50,2752  0,05 0,10 50,9635  0,10 0,19

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,1600  0,08 0,19 43,2000  0,07 0,16
    EUR 50,5964  0,05 0,11 50,6260  0,04 0,08

    Бізнес