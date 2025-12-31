В Україні розмінували 12 тисяч гектарів сільгоспземель за державною програмою компенсації

Цьогоріч в Україні за державною програмою компенсації вартості очищено від вибухонебезпечних предметів 12 тис. га сільгоспземель, а Центр гуманітарного розмінування уклав договори на очищення 17 тис. га.





Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Загалом за рік виконано 61 договір, укладений Центром гуманітарного розмінування з переможцями аукціонів. Загальна вартість робіт становила майже 713 млн грн", - ідеться в повідомленні.

На переконання заступника міністра економіки Ігоря Безкаравайного, повноцінний рік роботи державної програми компенсації розмінування агроземель - це головне досягнення у сфері гуманітарного розмінування.

"Станом на зараз ми вже повернули понад 12 тис. га. Лише цього року ЦГР підписав договори на очищення більше, ніж 17 тис. га на суму 1,17 млрд грн. Запуск програми створив запит з боку гравців ринку і на машини розмінування, і на новітні технології, і на сервіси, які надає держава», - зазначив заступник міністра.

Загалом у 2025 році кількість операторів протимінної діяльності зросла майже вдвічі - із 73 до 134.

Важливим кроком стало розширення програми компенсацій на домогосподарства. Як нагадали в міністерстві, власники чи орендарі сільськогосподарських ділянок теж можуть подати заявку розмінування, якщо їхні землі зазнали впливу війни. За попередніми підрахунками, цим критеріям відповідають близько 1 млн га гектарів агроугідь. На кінець року вже є десятки заявок від "одноосібників", які відповідають умовам програми.

За даними Мінекономіки, внесок міжнародних партнерів у гуманітарне розмінування сягнув 1,5 млрд у доларовому еквіваленті. Зокрема, додаткові зобовʼязання на 80 млн дол. партнери оголосили під час щорічної Конференції з питань протимінної діяльності в Україні - 2025, яку цьогоріч приймала Японія.

За підтримки партнерів триває розбудова цифрової платформи для планування, пріоритезації та моніторингу гуманітарного розмінування GRIT.