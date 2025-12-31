Аграрії отримали понад ₴116 мільйонів держкомпенсації за будівництво та реконструкцію ферм

Чотирьом агропідприємствам України держава виплатила 116,3 млн гривень часткової компенсації за будівництво та реконструкцію шести тваринницьких ферм.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії Мінекономіки з питань державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

«Підтримка тваринництва - це інвестиція в продовольчу безпеку України. Підприємства, які модернізують виробництво та будують нові потужності в умовах війни, отримують реальну фінансову допомогу від держави. Цього року ми відшкодували до 25% вартості об'єктів, які введені в експлуатацію з початку року», - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Зазначені об'єкти розташовані у Волинській, Рівненській, Черкаській та Хмельницькій областях. На нових та реконструйованих фермах агровиробники зможуть утримувати близько 3 тисяч голів худоби.

Держава відшкодувала до 25% вартості введених в експлуатацію ферм, доїльних залів та виробничих потужностей із переробки побічних продуктів.