Фінансові новини
- |
- 31.12.25
- |
- 11:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Аграрії отримали понад ₴116 мільйонів держкомпенсації за будівництво та реконструкцію ферм
09:27 31.12.2025 |
Чотирьом агропідприємствам України держава виплатила 116,3 млн гривень часткової компенсації за будівництво та реконструкцію шести тваринницьких ферм.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії Мінекономіки з питань державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.
«Підтримка тваринництва - це інвестиція в продовольчу безпеку України. Підприємства, які модернізують виробництво та будують нові потужності в умовах війни, отримують реальну фінансову допомогу від держави. Цього року ми відшкодували до 25% вартості об'єктів, які введені в експлуатацію з початку року», - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.
Зазначені об'єкти розташовані у Волинській, Рівненській, Черкаській та Хмельницькій областях. На нових та реконструйованих фермах агровиробники зможуть утримувати близько 3 тисяч голів худоби.
Держава відшкодувала до 25% вартості введених в експлуатацію ферм, доїльних залів та виробничих потужностей із переробки побічних продуктів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна у грудні завдала рекордної кількості ударів по російській енергетиці — Bloomberg
ТОП-НОВИНИ
|Maersk з 5 січня підвищує тарифи на імпорт контейнерів до України
|Україна не виконала індикаторів Ukraine Facility на 3,6 млрд євро
|Зеленський: Компроміс щодо Донбасу - вільна економічна зона
|В Україні діятиме оновлений порядок надсилання податкових повідомлень-рішень: основні зміни
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту дещо зросли, але за підсумками року падіння становило понад 15%
|Maersk з 5 січня підвищує тарифи на імпорт контейнерів до України
|В Україні розмінували 12 тисяч гектарів сільгоспземель за державною програмою компенсації
|Мережа магазинів "Аврора" отримала спрощені процедури на митниці
|Укрфінжитло отримало 30 мільярдів докапіталізації у вигляді ОВДП
|Аграрії отримали понад ₴116 мільйонів держкомпенсації за будівництво та реконструкцію ферм
Бізнес
|Китай запроваджує нові правила використання систем штучного інтелекту, які нагадують людину
|ASUS вийде на ринок оперативної пам'яті у 2026 році на фоні всесвітнього дефіциту – ЗМІ
|Xiaomi запустила величезну повністю автоматизовану фабрику, яка працює без людей і світла
|Microsoft тестує оновлення Windows 11, яке зменшить використання оперативної пам'яті у пошуку провідника
|Індійська ІТ-компанія Coforge купує американську Encora за $2,35 млрд
|Google невдовзі дозволить змінювати адресу електронної пошти Gmail
|Сенсорний екран вашого автомобіля може відволікати вас більше, ніж ви думаєте