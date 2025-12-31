Авторизация

Росія обстріляла два порти: пошкоджені резервуари для олії й судно з зерном – фото

08:42 31.12.2025 |

Новини АПК

Російські війська у вівторок, 30 грудня, вдарили по українських портах "Південний" і "Чорноморськ", повідомив віцепрем'єр, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств. Також пошкоджень зазнало цивільне судно із зерном під прапором Панами, що перебувало на території порту", - розповів він про наслідки.

За словами Кулеби, Росія намагається зірвати логістику України та ускладнити судноплавство, але попри обстріл, порти продовжують працювати.

Військово-морські сили України пізніше уточнили, що пошкоджено два судна: Captain Karam, яке заходило до одного з портів для завантаження пшениці, і Emmakris III, яке постійно стоїть в порту "Чорноморськ".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

