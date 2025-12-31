Фінансові новини
31.12.25
11:49
RSS
мапа сайту
Росія обстріляла два порти: пошкоджені резервуари для олії й судно з зерном – фото
08:42 31.12.2025 |
Російські війська у вівторок, 30 грудня, вдарили по українських портах "Південний" і "Чорноморськ", повідомив віцепрем'єр, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
"Пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств. Також пошкоджень зазнало цивільне судно із зерном під прапором Панами, що перебувало на території порту", - розповів він про наслідки.
За словами Кулеби, Росія намагається зірвати логістику України та ускладнити судноплавство, але попри обстріл, порти продовжують працювати.
Військово-морські сили України пізніше уточнили, що пошкоджено два судна: Captain Karam, яке заходило до одного з портів для завантаження пшениці, і Emmakris III, яке постійно стоїть в порту "Чорноморськ".
