Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У переліку агротехніки з компенсацією вже 166 українських виробників

08:25 22.12.2025 |

Новини АПК

Перелік української агротехніки з компенсацією 25% зріс на 216 нових позицій до 14,4 тисячі найменувань.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.

Зазначається, що Мінекономіки всьоме з початку 2025 року оновило Перелік української сільськогосподарської техніки та обладнання, 25% вартості яких (без ПДВ) компенсується державою. Цього разу додано 216 нових найменувань продукції та п'ять заводів-виробників.

"Тепер у переліку вже 14 425 позицій від 166 українських виробників", - йдеться у повідомленні.

У програму вперше додана продукція «Харків Трактор Інжиніринг» (Харківська обл.), «Тирегод Україна» (Львівська обл.), «Агрікон-Південь» (м. Львів), «Вентиляторний завод Укрвентсистеми» (м. Харків) та «Арпал» (Вінницька обл.).

Крім того, розширено перелік й новими найменуваннями продукції підприємств, які вже беруть участь у програмі, та перелік офіційних дилерів-представників, у яких можна купувати з компенсацією продукцію визначених виробників.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1482
  0,0999
 0,24
EUR
 1
 49,4904
  0,0179
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8181  0,13 0,30 42,3900  0,11 0,26
EUR 49,2225  0,03 0,05 49,9142  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0150  0,00 0,00 42,0450  0,00 0,00
EUR 49,4180  0,00 0,00 49,4490  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес