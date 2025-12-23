Фінансові новини
23.12.25
12:14
RSS
мапа сайту
У переліку агротехніки з компенсацією вже 166 українських виробників
08:25 22.12.2025 |
Перелік української агротехніки з компенсацією 25% зріс на 216 нових позицій до 14,4 тисячі найменувань.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.
Зазначається, що Мінекономіки всьоме з початку 2025 року оновило Перелік української сільськогосподарської техніки та обладнання, 25% вартості яких (без ПДВ) компенсується державою. Цього разу додано 216 нових найменувань продукції та п'ять заводів-виробників.
"Тепер у переліку вже 14 425 позицій від 166 українських виробників", - йдеться у повідомленні.
У програму вперше додана продукція «Харків Трактор Інжиніринг» (Харківська обл.), «Тирегод Україна» (Львівська обл.), «Агрікон-Південь» (м. Львів), «Вентиляторний завод Укрвентсистеми» (м. Харків) та «Арпал» (Вінницька обл.).
Крім того, розширено перелік й новими найменуваннями продукції підприємств, які вже беруть участь у програмі, та перелік офіційних дилерів-представників, у яких можна купувати з компенсацією продукцію визначених виробників.
За словами спікерів, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Україна перенесла критичні масиви даних до дата-центрів на території ЄС. Уже в 2023 році стратегія була трансформована в бік створення суверенних національних дата-центрів із підтримкою транскордонних рішень резервного копіювання.