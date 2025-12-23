У переліку агротехніки з компенсацією вже 166 українських виробників

Перелік української агротехніки з компенсацією 25% зріс на 216 нових позицій до 14,4 тисячі найменувань.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.

Зазначається, що Мінекономіки всьоме з початку 2025 року оновило Перелік української сільськогосподарської техніки та обладнання, 25% вартості яких (без ПДВ) компенсується державою. Цього разу додано 216 нових найменувань продукції та п'ять заводів-виробників.

"Тепер у переліку вже 14 425 позицій від 166 українських виробників", - йдеться у повідомленні.

У програму вперше додана продукція «Харків Трактор Інжиніринг» (Харківська обл.), «Тирегод Україна» (Львівська обл.), «Агрікон-Південь» (м. Львів), «Вентиляторний завод Укрвентсистеми» (м. Харків) та «Арпал» (Вінницька обл.).

Крім того, розширено перелік й новими найменуваннями продукції підприємств, які вже беруть участь у програмі, та перелік офіційних дилерів-представників, у яких можна купувати з компенсацією продукцію визначених виробників.