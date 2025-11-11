Авторизация

В Україні озимими засіяли понад 6 мільйонів гектарів

13:18 11.11.2025 |

Новини АПК

В Україні озимими засіяли понад 6 мільйонів гектарів

 

Українські аграрії станом на 11 листопада засіяли 6 194,5 тисячі гектарів озимих культур, що становить 94,5% від прогнозованих площ.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Укрінформ.

Так, озимої пшениці посіяно 4 507,6 тис. га, озимого ячменю - 544,2 тис. га, озимого жита - 66,1 тис. га.

За посівами зернових культур лідерами є Одеська, Дніпропетровська та Миколаївська області. У Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Полтавській, Рівненській та Чернігівській областях аграрії вже завершили сівбу.

Озимого ріпаку засіяно 1 076,7 тис. га. Найбільше у Одеській, Вінницькій та Миколаївській областях.

Повністю завершили сівбу ріпаку аграрії 14 областей.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0139
  0,0580
 0,14
EUR
 1
 48,6101
  0,0671
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7220  0,09 0,22 42,2670  0,10 0,24
EUR 48,3427  0,08 0,17 48,9397  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,16 0,39 41,9300  0,16 0,39
EUR 48,6100  0,55 1,14 41,6400  6,46 13,42

