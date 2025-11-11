Фінансові новини
11.11.25
18:07
RSS
мапа сайту
В Україні озимими засіяли понад 6 мільйонів гектарів
13:18 11.11.2025 |
Українські аграрії станом на 11 листопада засіяли 6 194,5 тисячі гектарів озимих культур, що становить 94,5% від прогнозованих площ.
Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Укрінформ.
Так, озимої пшениці посіяно 4 507,6 тис. га, озимого ячменю - 544,2 тис. га, озимого жита - 66,1 тис. га.
За посівами зернових культур лідерами є Одеська, Дніпропетровська та Миколаївська області. У Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Полтавській, Рівненській та Чернігівській областях аграрії вже завершили сівбу.
Озимого ріпаку засіяно 1 076,7 тис. га. Найбільше у Одеській, Вінницькій та Миколаївській областях.
Повністю завершили сівбу ріпаку аграрії 14 областей.
