НОВИНИ
АНАЛІТИКА

FAO прогнозує зростання світового виробництва пшениці в 2025 році до 810 млн тонн

17:23 03.11.2025 |

Новини АПК

 

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) і Міністерства сільського господарства США (USDA), світове виробництво пшениці в 2025 році прогнозується на рівні близько 809,7 млн тонн, що на 1,3% вище, ніж у 2024 році.

Зростання очікується за рахунок збільшення врожайності в Канаді, Казахстані, Китаї та Індії, тоді як у країнах Південної Європи та Північної Африки зберігаються ризики зниження виробництва через посуху.

«Перспективи світового ринку пшениці залишаються в цілому позитивними, а глобальні запаси за підсумками сезону залишаться стабільними, незважаючи на активний експорт з Чорноморського регіону», - наголошується в жовтневому огляді FAO Cereal Supply and Demand Brief.

Топ-20 країн світу за виробництвом пшениці в 2025 році (оцінка FAO і USDA)

  1. Китай - 138 млн тонн
  2. Індія - 110 млн тонн
  3. Росія - 90-92 млн тонн
  4. США - 51 млн тонн
  5. Франція - 34 млн тонн
  6. Пакистан - 30 млн тонн
  7. Канада - 29 млн тонн
  8. Німеччина - 23 млн тонн
  9. Туреччина - 20 млн тонн
  10. Австралія - 18 млн тонн
  11. Україна - 16-17 млн тонн
  12. Аргентина - 15 млн тонн
  13. Польща - 13 млн тонн
  14. Казахстан - 12 млн тонн
  15. Іран - 12 млн тонн
  16. Великобританія - 11 млн тонн
  17. Італія - 8 млн тонн
  18. Єгипет - 7 млн тонн
  19. Румунія - 7 млн тонн
  20. Іспанія - 6 млн тонн

Ці двадцять країн виробляють понад 90% світового обсягу пшениці.

Незважаючи на загальне зростання врожайності, глобальні запаси пшениці до кінця 2025 року можуть знизитися на 1,6%, до близько 312 млн тонн. Це пов'язано зі збільшенням внутрішнього споживання в Азії та на Близькому Сході, а також з активним експортом з Росії, України та Австралії.

Середні світові ціни на пшеницю залишаються волатильними, проте аналітики FAO прогнозують їх відносну стабілізацію при збереженні обсягів врожаю і запасів.

Незважаючи на війну, Україна зберігає статус одного з найбільших експортерів зерна. За оцінкою Міністерства аграрної політики, у 2024-2025 маркетинговому році країна експортувала близько 15 млн тонн пшениці, поставляючи її до Єгипту, Індонезії, Іспанії, Туреччини та Тунісу.

Україна утримує 11-12 місце в світі за виробництвом пшениці і входить до п'ятірки світових експортерів завдяки високій врожайності та логістичним маршрутам через дунайські та балтійські порти.

Детальний огляд основних світових виробників пшениці з 1970 по 2024 рік - в аналітичному відео Experts Club: Дивитися на YouTube
За матеріалами: expertsclub.eu
 

