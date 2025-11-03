FAO прогнозує зростання світового виробництва пшениці в 2025 році до 810 млн тонн

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) і Міністерства сільського господарства США (USDA), світове виробництво пшениці в 2025 році прогнозується на рівні близько 809,7 млн тонн, що на 1,3% вище, ніж у 2024 році.

Зростання очікується за рахунок збільшення врожайності в Канаді, Казахстані, Китаї та Індії, тоді як у країнах Південної Європи та Північної Африки зберігаються ризики зниження виробництва через посуху.

«Перспективи світового ринку пшениці залишаються в цілому позитивними, а глобальні запаси за підсумками сезону залишаться стабільними, незважаючи на активний експорт з Чорноморського регіону», - наголошується в жовтневому огляді FAO Cereal Supply and Demand Brief.

Топ-20 країн світу за виробництвом пшениці в 2025 році (оцінка FAO і USDA)

Китай - 138 млн тонн Індія - 110 млн тонн Росія - 90-92 млн тонн США - 51 млн тонн Франція - 34 млн тонн Пакистан - 30 млн тонн Канада - 29 млн тонн Німеччина - 23 млн тонн Туреччина - 20 млн тонн Австралія - 18 млн тонн Україна - 16-17 млн тонн Аргентина - 15 млн тонн Польща - 13 млн тонн Казахстан - 12 млн тонн Іран - 12 млн тонн Великобританія - 11 млн тонн Італія - 8 млн тонн Єгипет - 7 млн тонн Румунія - 7 млн тонн Іспанія - 6 млн тонн

Ці двадцять країн виробляють понад 90% світового обсягу пшениці.

Незважаючи на загальне зростання врожайності, глобальні запаси пшениці до кінця 2025 року можуть знизитися на 1,6%, до близько 312 млн тонн. Це пов'язано зі збільшенням внутрішнього споживання в Азії та на Близькому Сході, а також з активним експортом з Росії, України та Австралії.

Середні світові ціни на пшеницю залишаються волатильними, проте аналітики FAO прогнозують їх відносну стабілізацію при збереженні обсягів врожаю і запасів.

Незважаючи на війну, Україна зберігає статус одного з найбільших експортерів зерна. За оцінкою Міністерства аграрної політики, у 2024-2025 маркетинговому році країна експортувала близько 15 млн тонн пшениці, поставляючи її до Єгипту, Індонезії, Іспанії, Туреччини та Тунісу.

Україна утримує 11-12 місце в світі за виробництвом пшениці і входить до п'ятірки світових експортерів завдяки високій врожайності та логістичним маршрутам через дунайські та балтійські порти.

Детальний огляд основних світових виробників пшениці з 1970 по 2024 рік - в аналітичному відео Experts Club: Дивитися на YouTube