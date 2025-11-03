FAO прогнозує зростання світового виробництва пшениці в 2025 році до 810 млн тонн

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO)
і Міністерства сільського господарства США (USDA), світове виробництво
пшениці в 2025 році прогнозується на рівні близько 809,7 млн тонн, що на
1,3% вище, ніж у 2024 році.
Зростання очікується за рахунок збільшення врожайності в Канаді,
Казахстані, Китаї та Індії, тоді як у країнах Південної Європи та
Північної Африки зберігаються ризики зниження виробництва через посуху.
«Перспективи світового ринку пшениці залишаються в цілому
позитивними, а глобальні запаси за підсумками сезону залишаться
стабільними, незважаючи на активний експорт з Чорноморського регіону», -
наголошується в жовтневому огляді FAO Cereal Supply and Demand Brief.
Топ-20 країн світу за виробництвом пшениці в 2025 році (оцінка FAO і USDA)
- Китай - 138 млн тонн
- Індія - 110 млн тонн
- Росія - 90-92 млн тонн
- США - 51 млн тонн
- Франція - 34 млн тонн
- Пакистан - 30 млн тонн
- Канада - 29 млн тонн
- Німеччина - 23 млн тонн
- Туреччина - 20 млн тонн
- Австралія - 18 млн тонн
- Україна - 16-17 млн тонн
- Аргентина - 15 млн тонн
- Польща - 13 млн тонн
- Казахстан - 12 млн тонн
- Іран - 12 млн тонн
- Великобританія - 11 млн тонн
- Італія - 8 млн тонн
- Єгипет - 7 млн тонн
- Румунія - 7 млн тонн
- Іспанія - 6 млн тонн
Ці двадцять країн виробляють понад 90% світового обсягу пшениці.
Незважаючи на загальне зростання врожайності, глобальні запаси
пшениці до кінця 2025 року можуть знизитися на 1,6%, до близько 312 млн
тонн. Це пов'язано зі збільшенням внутрішнього споживання в Азії та на
Близькому Сході, а також з активним експортом з Росії, України та
Австралії.
Середні світові ціни на пшеницю залишаються волатильними, проте
аналітики FAO прогнозують їх відносну стабілізацію при збереженні
обсягів врожаю і запасів.
Незважаючи на війну, Україна зберігає статус одного з найбільших
експортерів зерна. За оцінкою Міністерства аграрної політики, у
2024-2025 маркетинговому році країна експортувала близько 15 млн тонн
пшениці, поставляючи її до Єгипту, Індонезії, Іспанії, Туреччини та
Тунісу.
Україна утримує 11-12 місце в світі за виробництвом пшениці і входить
до п'ятірки світових експортерів завдяки високій врожайності та
логістичним маршрутам через дунайські та балтійські порти.
