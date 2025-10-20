Авторизация

Україна вже експортувала понад 8 мільйонів тонн зерна

17:34 20.10.2025

Новини АПК

 

Україна з початку 2025/2026 маркетингового року (МР), станом на 20 жовтня, експортувала 8,043 млн тонн зернових, зернобобових культур та борошна.

Як передає Укрінформ, про це повідомило профільне відомство з посиланням на дані Державної митної служби.

Так, від початку 2025/2026 МР, станом на 20 жовтня, Україна експортувала 5,679 млн т пшениці (торік - 7,341 млн т), 997 тис. т ячменю (торік - 1,675 млн т), 1,173 млн т кукурудзи (торік - 3,976 млн т) та 0,2 тис. т жита, тоді як торік цей показник становив 10,6 тис. т.

Загалом обсяг експорту зернових та зернобобових за вищевказаний період сягнув позначки у 8,017 млн т.

Крім того, Україна поставила 19 тис. т борошна (проти 23,3 тис. т за аналогічний період минулого МР).
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7565
  0,0257
 0,06
EUR
 1
 48,6630
  0,0994
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3771  0,02 0,04 41,9514  0,02 0,04
EUR 48,4236  0,02 0,04 49,0925  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,06 0,16 41,7100  0,06 0,16
EUR 48,5500  0,17 0,35 48,5800  0,17 0,35

