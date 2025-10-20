Фінансові новини
Україна вже експортувала понад 8 мільйонів тонн зерна
17:34 20.10.2025 |
Україна з початку 2025/2026 маркетингового року (МР), станом на 20 жовтня, експортувала 8,043 млн тонн зернових, зернобобових культур та борошна.
Як передає Укрінформ, про це повідомило профільне відомство з посиланням на дані Державної митної служби.
Так, від початку 2025/2026 МР, станом на 20 жовтня, Україна експортувала 5,679 млн т пшениці (торік - 7,341 млн т), 997 тис. т ячменю (торік - 1,675 млн т), 1,173 млн т кукурудзи (торік - 3,976 млн т) та 0,2 тис. т жита, тоді як торік цей показник становив 10,6 тис. т.
Загалом обсяг експорту зернових та зернобобових за вищевказаний період сягнув позначки у 8,017 млн т.
Крім того, Україна поставила 19 тис. т борошна (проти 23,3 тис. т за аналогічний період минулого МР).
|
|
ТЕГИ
