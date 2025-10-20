Україна з початку року відкрила 17 нових ринків для експорту агропродукції - Держпродспоживслужба

Від початку 2025 року Україна вже відкрила 17 нових ринків для експорту аграрної продукції.

Про це сказав голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук, передає кореспондент Укрінформу.

«На цей рік ми ставили в план відкриття 15 нових ринків для експорту аграрної продукції. Нині ж Україна вже відкрила 17 таких ринків, тож ми виконали та перевищили поставлену мету від нашого уряду», - сказав Ткачук.

Так, українські виробники у 2025 році отримали доступ до ринків 11 нових експортних напрямків для поставок 17 різних груп агротоварів.

Зокрема, до Албанії вітчизняні експортери зможуть постачати харчові яйця, до Євразійського економічного союзу - сировину нехарчових тварин для виробництва кормів, а до Грузії - композитні продукти, що містять м'ясо птиці та молочні інгредієнти, доведені до кулінарної готовності. У Канаду вже дозволено постачання столових яєць та яблук.

Ринок Китаю відкрився одразу для трьох позицій, а саме: морських ссавців, водних продуктів дикого вилову та гороху. До Кувейту Україна зможе експортувати перероблені харчові продукти, а до Малайзії - молочну продукцію та яєчні продукти.

Молдова ж надала доступ для ринку молочної продукції, що не призначена для споживання людиною, а також для консервованих і перероблених кормів для домашніх тварин. Султанат Оман відкрив свій ринок для м'яса, субпродуктів та інших продуктів птахівництва. До Туреччини постачатимуть консервовані корми для домашніх тварин. А до Чилі - м'ясо-кісткове та пір'яне борошно, а також деякі види тваринних жирів.

«Триває активна робота ще по кількох напрямках. Загалом очікуємо підписати ще три позиції до кінця року. Нагадаю, нещодавно українські виробники презентували в США понад два десятки позицій, зокрема снеки, вода, кондитерські вироби. Торік на американський ринок також вийшло українське вино, тож зараз ми також чекаємо позитивних зрушень», - зауважив очільник відомства.

За словами Ткачука, Україна нині істотно пришвидшила процеси відкриття ринків. Сьогодні деякі процеси завершуються за рік-півтора, коли раніше це займало до п'яти років.

Крім того, Держпродспоживслужба у співпраці з Міністерством закордонних справ та українським бізнесом посилює роботу з країнами Африки, зокрема й через відкриття нових дипломатичних представництв.

Загалом станом на жовтень 2025 року Україна має право доступу на експорт за 381 торговельним напрямком аграрної продукції, торік же цей показник становив 364, підсумував Ткачук.