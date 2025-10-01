Авторизация

Фермери зможуть отримати часткову компенсацію на будівництво та реконструкцію ферм

17:59 30.09.2025 |

Новини АПК

 

З 1 по 20 жовтня в Державному аграрному реєстрі триватиме прийом заявок на отримання часткової компенсації вартості будівництва та/або реконструкції ферм і комплексів для утримання великої рогатої худоби, доїльних залів та/або потужностей (об'єктів) з переробки побічних продуктів тваринництва.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Як зазначається, програма передбачає відшкодування до 25% витрат на будівництво або реконструкцію ферм, доїльних залів, об'єктів з переробки побічних продуктів тваринного походження, які можуть отримати юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які займаються скотарством.

Відшкодування можна буде отримати за об'єкти, будівництво та/або реконструкція яких розпочалися після 24 лютого 2022 року та прийняті в експлуатацію з 1 січня до 30 вересня 2025 року, повідомляє міністерство.

Щоб подати заявку на отримання державної компенсації, необхідно:

1. Зареєструватися або увійти до особистого кабінету на сайті www.dar.gov.ua.

2. Відкрити програму підтримки у розділі "Доступні програми".

3. Заповнити анкету відповідної форми.
За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1420
  0,1756
 0,43
EUR
 1
 48,3028
  0,1380
 0,28

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9828  0,15 0,37 41,5459  0,09 0,21
EUR 48,1672  0,05 0,10 48,8555  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0800  0,18 0,42 41,1100  0,17 0,42
EUR 48,1900  0,25 0,52 48,2300  0,25 0,51

