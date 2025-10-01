Фінансові новини
Фермери зможуть отримати часткову компенсацію на будівництво та реконструкцію ферм
17:59 30.09.2025 |
З 1 по 20 жовтня в Державному аграрному реєстрі триватиме прийом заявок на отримання часткової компенсації вартості будівництва та/або реконструкції ферм і комплексів для утримання великої рогатої худоби, доїльних залів та/або потужностей (об'єктів) з переробки побічних продуктів тваринництва.
Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Як зазначається, програма передбачає відшкодування до 25% витрат на будівництво або реконструкцію ферм, доїльних залів, об'єктів з переробки побічних продуктів тваринного походження, які можуть отримати юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які займаються скотарством.
Відшкодування можна буде отримати за об'єкти, будівництво та/або реконструкція яких розпочалися після 24 лютого 2022 року та прийняті в експлуатацію з 1 січня до 30 вересня 2025 року, повідомляє міністерство.
Щоб подати заявку на отримання державної компенсації, необхідно:
1. Зареєструватися або увійти до особистого кабінету на сайті www.dar.gov.ua.
2. Відкрити програму підтримки у розділі "Доступні програми".
3. Заповнити анкету відповідної форми.
