20.08.25
16:02
Урожай зерна впаде на 3%, олійних культур – на 11%: прогноз аграріїв
16:02 20.08.2025 |
Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" оприлюднила прогноз урожаю на 2025-2026 маркетинговий рік з урахуванням майже завершеного збору ранньої групи культур. За її оцінкою, динаміка свідчить про зменшення валового збору.
Врожай зернових прогнозується на рівні 54,6 млн т (-3% до показника минулого року), а олійних культур - 18,8 млн т (-11%).
Загальний урожай на рівні 73,4 млн тонн буде на 5% меншим, ніж торік.
Очікується зниження врожайності більшості культур через несприятливі погодні умови: недостатню кількість опадів, весняних заморозків та аномальну літню посуху на півдні та сході.
По культурах:
* пшениця - зниження на 6% до 21,0 млн тонн;
* кукурудза - стабільно на рівні 26,7 млн тонн;
* ячмінь - незначне зниження на 1% до 5,2 млн тонн;
* соняшник - зниження на 7% до 10,1 млн тонн;
* соя - найбільше падіння на 19% до 5,4 млн тонн;
* ріпак - зниження на 8% до 3,3 млн тонн.
"На півдні та сході аграрії повідомляють про дуже низьку врожайність або ж навіть втрату посівів, водночас в інших регіонах - про стабільні показники або навіть вищу врожайність, ніж торік", - йдеться в повідомленні УКАБ.
Головною житницею у 2025 році, згідно з прогнозом, буде Вінницька область (6,1 млн тонн).
