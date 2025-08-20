Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Урожай зерна впаде на 3%, олійних культур – на 11%: прогноз аграріїв

16:02 20.08.2025 |

Новини АПК

Урожай зерна впаде на 3%, олійних культур – на 11%: прогноз аграріїв

 

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" оприлюднила прогноз урожаю на 2025-2026 маркетинговий рік з урахуванням майже завершеного збору ранньої групи культур. За її оцінкою, динаміка свідчить про зменшення валового збору.

Врожай зернових прогнозується на рівні 54,6 млн т (-3% до показника минулого року), а олійних культур - 18,8 млн т (-11%).

Загальний урожай на рівні 73,4 млн тонн буде на 5% меншим, ніж торік.

Урожай зерна впаде на 3%, олійних культур – на 11%: прогноз аграріїв

 

Очікується зниження врожайності більшості культур через несприятливі погодні умови: недостатню кількість опадів, весняних заморозків та аномальну літню посуху на півдні та сході.

По культурах:

* пшениця - зниження на 6% до 21,0 млн тонн;
* кукурудза - стабільно на рівні 26,7 млн тонн;
* ячмінь - незначне зниження на 1% до 5,2 млн тонн;
* соняшник - зниження на 7% до 10,1 млн тонн;
* соя - найбільше падіння на 19% до 5,4 млн тонн;
* ріпак - зниження на 8% до 3,3 млн тонн.

"На півдні та сході аграрії повідомляють про дуже низьку врожайність або ж навіть втрату посівів, водночас в інших регіонах - про стабільні показники або навіть вищу врожайність, ніж торік", - йдеться в повідомленні УКАБ.

Головною житницею у 2025 році, згідно з прогнозом, буде Вінницька область (6,1 млн тонн).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0744  0,03 0,08 41,5820  0,01 0,02
EUR 47,9524  0,00 0,00 48,5300  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR 48,1700  0,13 0,27 48,2000  0,13 0,27

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес