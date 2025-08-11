Фінансові новини
- 11.08.25
- 12:03
Україна у липні експортувала 3,4 мільйона тонн агропродукції - УКАБ
09:51 11.08.2025 |
У липні 2025 року експорт аграрної продукції з України становив 3,4 млн тонн, що на 4,2% менше аналогічного показника попереднього місяця.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).
Зазначається, що структура експорту продукції в липні 2025 року виглядала наступним чином:
зернові культури: 1,6 млн т. (пшениця - 45%, кукурудза - 38%, ячмінь - 16%). Падіння до показника попереднього місяця: -27%;
олійні культури - 523,5 тис. т. (соя - 72%, ріпак - 27%). Зростання: +66%;
рослинні олії - 519,5 тис. т. (соняшникова олія - 89% та соєва - 11%). Зростання: +46%;
макухи після вилучення рослинних олій - 431,3 тис. т. (соняшникова - 65%, соєва - 35%). Зростання: +11%;
інші види агропромислової продукції - 329,0 тис т. Зростання: +16%.
У липні всі групи товарів продемонстрували зростання, окрім зернових культур, які мають найбільшу частку в експорті в натуральному вимірі, тому за результатами місяця є зниження обсягів.
Зауважується, що хоча в Україні вже активно триває збір врожаю ранніх зернових, однак є суттєвий часовий розрив у початку збору врожаю в різних частинах України. Саме тому експорт зернових лише починає активізовуватися. У серпні 2025 року можна очікувати зростання обсягів експорту відповідно до збільшення обсягів збору врожаю.
