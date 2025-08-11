Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна у липні експортувала 3,4 мільйона тонн агропродукції - УКАБ

09:51 11.08.2025 |

Новини АПК

Україна у липні експортувала 3,4 мільйона тонн агропродукції - УКАБ

 

У липні 2025 року експорт аграрної продукції з України становив 3,4 млн тонн, що на 4,2% менше аналогічного показника попереднього місяця.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Зазначається, що структура експорту продукції в липні 2025 року виглядала наступним чином:

зернові культури: 1,6 млн т. (пшениця - 45%, кукурудза - 38%, ячмінь - 16%). Падіння до показника попереднього місяця: -27%;

олійні культури - 523,5 тис. т. (соя - 72%, ріпак - 27%). Зростання: +66%;

рослинні олії - 519,5 тис. т. (соняшникова олія - 89% та соєва - 11%). Зростання: +46%;

макухи після вилучення рослинних олій - 431,3 тис. т. (соняшникова - 65%, соєва - 35%). Зростання: +11%;

інші види агропромислової продукції - 329,0 тис т. Зростання: +16%.

У липні всі групи товарів продемонстрували зростання, окрім зернових культур, які мають найбільшу частку в експорті в натуральному вимірі, тому за результатами місяця є зниження обсягів.

Зауважується, що хоча в Україні вже активно триває збір врожаю ранніх зернових, однак є суттєвий часовий розрив у початку збору врожаю в різних частинах України. Саме тому експорт зернових лише починає активізовуватися. У серпні 2025 року можна очікувати зростання обсягів експорту відповідно до збільшення обсягів збору врожаю.
 

