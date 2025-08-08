Авторизация

Українські аграрії вже зібрали майже 20 мільйонів тонн зерна

11:56 08.08.2025 |

Новини АПК

 

В Україні станом на 8 серпня 2025 року вже зібрано 19,91 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур на площі 5,3 млн га.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Укрінформ.

Зазначається, що станом на 8 серпня 2025 року обмолочено вже 47% площ, засіяних зерновими та зернобобовими культурами. Зокрема:

* пшениці обмолочено 3 713,4 тис. га, намолочено - 14 914,1 тис. тонн;
* ячменю обмолочено 1 165,8 тис. га, намолочено - 4 250 тис. тонн;
* гороху обмолочено 223,7 тис. га намолочено - 541,2 тис. тонн;
* інших зернових та зернобобових культур обмолочено на площі 195,1 тис. га і намолочено 203,6 тис. тонн.

Серед регіонів-лідерів за обсягами збору є Одеська область - обмолочено 1 070,4 тис. га, намолочено - 3 089,1 тис. тонн; Кіровоградська область - обмолочено 521 тис. га, намолочено - 2 161,6 тис. тонн; Полтавська область - обмолочено 361,3 тис. га, намолочено - 1 636,5 тис. тонн.

Ріпаку вже зібрано 2 538,2 тис. тонн на площі 1 023,4 тис. га.
 

