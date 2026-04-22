Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Укрзалізниця зберігає статус найбільшого роботодавця країни — дані Опендатаботу

АТ «Укрзалізниця» вп'яте поспіль очолило рейтинг найбільших роботодавців в Україні - у штаті компанії налічується майже 170 тис. працівників.

Такі дані власного рейтингу, сформованого на фінансовій звітності підприємств, оприлюднив Опендатабот, передає Укрінформ.

«Укрзалізниця залишається найбільшим роботодавцем вже понад 5 років, але її команда поступово зменшується. За рік штат компанії скоротився на 5% - до 169 952 співробітників. Загалом від початку повномасштабної війни штат компанії скоротився на 27% або 62,8 тисячі людей», - йдеться в повідомленні.

На другому місці з 46 649 працівниками - ТОВ «АТБ-Маркет». За рік компанія збільшила команду на 565 людей (+1%), але від початку повномасштабної війни втратила 14 133 працівники (-23%).


Третє місце посідає ТОВ «Газорозподільні мережі України», де працює 39 444 людини. За рік компанія додала 1 770 співробітників (+5%) - це найбільше зростання серед усіх у десятці.

Мережа супермаркетів «Сільпо» обігнала АТ «Укрпошта» та піднялася на четверте місце з показником 32 367 працівників. За рік до команди додалася 1 001 людина (+3%), однак, як порівняти з 2021 роком, компанія втратила 9 808 співробітників (-23%).

«Укрпошта», яка тепер на п'ятому місці, має 31 739 працівників - її штат за рік не змінився, але у довгостроковій перспективі скорочення значне - 30 634 людини (-49%) до 2021 року.

Оператор «Нова пошта» утримує шосту позицію з 27 572 співробітниками. За рік штат компанії не зазнав особливих змін (+0,2%), водночас з 2021 року людський капітал скоротився на 2 218 працівників (-7%). На сьомому місці - НАЕК «Енергоатом» (25 740 співробітників, за рік - зменшення на 6%). На восьмому - ДП «Ліси України» (22 252 працівники, -6%). Дев'яте місце утримує АТ «Укрнафта» (19 583 співробітники, +4%).

Замикає десятку АТ «Укргазвидобування» з 17 794 працівниками: протягом 2025 року штат компанії збільшився на 477 людей (+3%). Це єдина компанія рейтингу, яка від початку повномасштабної збільшила свій штат - загалом на 979 працівників (+6%).
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1160
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 51,9113
  0,0184
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6115  0,19 0,43 44,1989  0,20 0,46
EUR 51,3852  0,21 0,42 52,0693  0,30 0,57

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9000  0,00 0,00 43,9300  0,00 0,00
EUR 51,6703  0,01 0,02 51,6836  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес