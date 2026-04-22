Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Укрзалізниця зберігає статус найбільшого роботодавця країни — дані Опендатаботу
13:21 22.04.2026 |
АТ «Укрзалізниця» вп'яте поспіль очолило рейтинг найбільших роботодавців в Україні - у штаті компанії налічується майже 170 тис. працівників.
Такі дані власного рейтингу, сформованого на фінансовій звітності підприємств, оприлюднив Опендатабот, передає Укрінформ.
«Укрзалізниця залишається найбільшим роботодавцем вже понад 5 років, але її команда поступово зменшується. За рік штат компанії скоротився на 5% - до 169 952 співробітників. Загалом від початку повномасштабної війни штат компанії скоротився на 27% або 62,8 тисячі людей», - йдеться в повідомленні.
На другому місці з 46 649 працівниками - ТОВ «АТБ-Маркет». За рік компанія збільшила команду на 565 людей (+1%), але від початку повномасштабної війни втратила 14 133 працівники (-23%).
Третє місце посідає ТОВ «Газорозподільні мережі України», де працює 39 444 людини. За рік компанія додала 1 770 співробітників (+5%) - це найбільше зростання серед усіх у десятці.
Мережа супермаркетів «Сільпо» обігнала АТ «Укрпошта» та піднялася на четверте місце з показником 32 367 працівників. За рік до команди додалася 1 001 людина (+3%), однак, як порівняти з 2021 роком, компанія втратила 9 808 співробітників (-23%).
«Укрпошта», яка тепер на п'ятому місці, має 31 739 працівників - її штат за рік не змінився, але у довгостроковій перспективі скорочення значне - 30 634 людини (-49%) до 2021 року.
Оператор «Нова пошта» утримує шосту позицію з 27 572 співробітниками. За рік штат компанії не зазнав особливих змін (+0,2%), водночас з 2021 року людський капітал скоротився на 2 218 працівників (-7%). На сьомому місці - НАЕК «Енергоатом» (25 740 співробітників, за рік - зменшення на 6%). На восьмому - ДП «Ліси України» (22 252 працівники, -6%). Дев'яте місце утримує АТ «Укрнафта» (19 583 співробітники, +4%).
Замикає десятку АТ «Укргазвидобування» з 17 794 працівниками: протягом 2025 року штат компанії збільшився на 477 людей (+3%). Це єдина компанія рейтингу, яка від початку повномасштабної збільшила свій штат - загалом на 979 працівників (+6%).
ТОП-НОВИНИ
