Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Лізинг під 5% для оборонного сектору: визначено банки для запуску програми

Національна установа розвитку (НУР) визначила перші три уповноважені банки, які працюватимуть за програмою пільгового лізингу для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Ними стали "Укрексімбанк", ПУМБ та "МТБ Банк", повідомляє пресслужба Міноборони.

У відомстві нагадали, що мета програми - розширити доступ українських виробників озброєння та військової техніки до транспорту, обладнання, технологічного устаткування й інших основних засобів на прийнятних умовах.

Зокрема, завдяки держпідтримці критично важливі підприємства ОПК зможуть залучати фінансовий лізинг під 5% річних. Решту вартості фінансування компенсує держава.

Підтримка надаватиметься шляхом здешевлення лізингових платежів через уповноважених банків та передбачає можливість фінансування цілей, пов'язаних із розробкою, виготовленням, ремонтом, модернізацією та утилізацією озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів.

"Визначення перших уповноважених лізингодавців означає, що механізм переходить до практичної реалізації. Лізинг є критично важливим інструментом для українського ОПК, адже забезпечує швидкий доступ до обладнання, дозволяє масштабувати виробництво та посилює спроможність оперативно відповідати на потреби фронту", - зазначила радниця міністра оборони Ганна Гвоздяр. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1160
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 51,9113
  0,0184
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7992  0,14 0,33 44,4027  0,12 0,26
EUR 51,6000  0,14 0,28 52,3700  0,12 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9000  0,29 0,66 43,9300  0,29 0,66
EUR 51,6783  0,37 0,72 51,6836  0,39 0,75

