Лізинг під 5% для оборонного сектору: визначено банки для запуску програми
11:28 21.04.2026 |
Національна установа розвитку (НУР) визначила перші три уповноважені банки, які працюватимуть за програмою пільгового лізингу для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК).
Ними стали "Укрексімбанк", ПУМБ та "МТБ Банк", повідомляє пресслужба Міноборони.
У відомстві нагадали, що мета програми - розширити доступ українських виробників озброєння та військової техніки до транспорту, обладнання, технологічного устаткування й інших основних засобів на прийнятних умовах.
Зокрема, завдяки держпідтримці критично важливі підприємства ОПК зможуть залучати фінансовий лізинг під 5% річних. Решту вартості фінансування компенсує держава.
Підтримка надаватиметься шляхом здешевлення лізингових платежів через уповноважених банків та передбачає можливість фінансування цілей, пов'язаних із розробкою, виготовленням, ремонтом, модернізацією та утилізацією озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів.
"Визначення перших уповноважених лізингодавців означає, що механізм переходить до практичної реалізації. Лізинг є критично важливим інструментом для українського ОПК, адже забезпечує швидкий доступ до обладнання, дозволяє масштабувати виробництво та посилює спроможність оперативно відповідати на потреби фронту", - зазначила радниця міністра оборони Ганна Гвоздяр.
|ЄС розраховує надати Україні перші кошти з 90 млрд позики наприкінці травня чи максимум на початку червня 2026 року
|Володимир Зеленський підписав закон про «промисловий безвіз» з Європейським Союзом
|FT: Франція і Німеччина вивчають ідею символічного членства України в ЄС
|Україна адаптувалася до війни без США — аналіз The Atlantic
|Що означає статус “значимої фінансової компанії” і чому «ШвидкоГроші» у цьому списку
|"Vodafone Україна" викупила 9,4% "Фрінет" за $2 млн
|Консолідація активу: як допемісія на ₴28 млн забезпечила групі Братінових повний контроль над «Одесавинпромом»
|УЗ запровадила продаж пільгових студентських квитків на приміські поїзди та City Express через застосунок
|У березні Нацбанк наклав штрафи на «Креді Агріколь Банк» і п’ять фінансових установ на суму близько ₴2,4 млн
|Київстар відкрив маркетплейс цифрових рішень для бізнес-користувачів
Бізнес
|Продажі нових авто у світі зростають: топ-5 найбільших ринків
|Ринок приватних космічних запусків набирає обертів: Blue Origin уперше повторно використала ракету New Glenn
|Чіпова незалежність Ілон Маска: проєкт Terafab переходить до практичної реалізації
|Дефіцит DRAM триватиме до 2027 року: виробники покриють лише 60% попиту
|«Неприступна» система зламана: хакери викрали $290 млн і обвалили довіру на крипторинку
|Контроль замість анонімності: Anthropic посилює вимоги до користувачів Claude
|YouTube змінює підхід: користувачі отримали можливість повністю відключати Shorts