Лізинг під 5% для оборонного сектору: визначено банки для запуску програми

Національна установа розвитку (НУР) визначила перші три уповноважені банки, які працюватимуть за програмою пільгового лізингу для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Ними стали "Укрексімбанк", ПУМБ та "МТБ Банк", повідомляє пресслужба Міноборони.

У відомстві нагадали, що мета програми - розширити доступ українських виробників озброєння та військової техніки до транспорту, обладнання, технологічного устаткування й інших основних засобів на прийнятних умовах.

Зокрема, завдяки держпідтримці критично важливі підприємства ОПК зможуть залучати фінансовий лізинг під 5% річних. Решту вартості фінансування компенсує держава.

Підтримка надаватиметься шляхом здешевлення лізингових платежів через уповноважених банків та передбачає можливість фінансування цілей, пов'язаних із розробкою, виготовленням, ремонтом, модернізацією та утилізацією озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів.