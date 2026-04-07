Київстар відкрив маркетплейс цифрових рішень для бізнес-користувачів
08:36 07.04.2026 |
Компанія Київстар представила новий Маркетплейс для бізнесу - онлайнплатформу, яка об'єднує найпопулярніші цифрові рішення від партнерів та спрощує підприємцям доступ до надійних бізнес-інструментів.
Маркетплейс створений як зручний каталог перевірених інструментів, де кожен користувач може швидко знайти необхідний сервіс, порівняти кілька рішень і отримати ексклюзивні пропозиції від партнерів. Платформа орієнтована на підприємців, малий і середній бізнес, стартапи та компанії, що масштабуються і потребують інструментів для оптимізації процесів у продажах, маркетингу, клієнтському сервісі та HR.
Як працює Маркетплейс
У кожній категорії сервіси представлені у вигляді структурованих карток. Користувач відразу бачить:
Такий формат дає змогу швидко порівняти кілька сервісів в одній категорії та обрати найбільш відповідний.
Додатковою перевагою Маркетплейсу є ексклюзивні пропозиції від партнерів. Користувачі можуть отримати спеціальні умови - знижки, подовжений тестовий період або додаткові функції.
Заявки на підключення надсилаються через вбудовану форму, після чого система автоматично передає їх партнеру. Це забезпечує швидкий зворотний зв'язок і дозволяє клієнтам оперативно почати роботу з обраним продуктом.
Стартові категорії та плани розвитку
Першими на платформі стали доступні:
У найближчих релізах Київстар планує розширити Маркетплейс шляхом нових напрямів, серед яких - маркетингові послуги, HR-платформи, чат-бот конструктори, навчальні рішення та інші диджитал-інструменти.
Запуск платформи має декілька стратегічних цілей. Київстар прагне посилити партнерську взаємодію, створити зручну точку входу для підприємців, які шукають цифрові продукти для масштабування бізнесу."Ми створили Маркетплейс, щоб надати бізнесу простий і зрозумілий спосіб вибрати цифрові інструменти в одному місці. Це рішення допоможе підприємцям зекономити час, а партнерам - отримати нових клієнтів. Ми продовжимо розвивати платформу, додаючи нові категорії та рішення", - зазначає Костянтин Вечір, директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар.
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.