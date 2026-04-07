Київстар відкрив маркетплейс цифрових рішень для бізнес-користувачів

Компанія Київстар представила новий Маркетплейс для бізнесу - онлайнплатформу, яка об'єднує найпопулярніші цифрові рішення від партнерів та спрощує підприємцям доступ до надійних бізнес-інструментів.

Маркетплейс створений як зручний каталог перевірених інструментів, де кожен користувач може швидко знайти необхідний сервіс, порівняти кілька рішень і отримати ексклюзивні пропозиції від партнерів. Платформа орієнтована на підприємців, малий і середній бізнес, стартапи та компанії, що масштабуються і потребують інструментів для оптимізації процесів у продажах, маркетингу, клієнтському сервісі та HR.

Як працює Маркетплейс

У кожній категорії сервіси представлені у вигляді структурованих карток. Користувач відразу бачить:

назву продукту;

ключові функції;

тарифи;

інтеграції з іншими сервісами;

кейси використання.

Такий формат дає змогу швидко порівняти кілька сервісів в одній категорії та обрати найбільш відповідний.

Додатковою перевагою Маркетплейсу є ексклюзивні пропозиції від партнерів. Користувачі можуть отримати спеціальні умови - знижки, подовжений тестовий період або додаткові функції.

Заявки на підключення надсилаються через вбудовану форму, після чого система автоматично передає їх партнеру. Це забезпечує швидкий зворотний зв'язок і дозволяє клієнтам оперативно почати роботу з обраним продуктом.

Стартові категорії та плани розвитку

Першими на платформі стали доступні:

CRM-системи;

віртуальні АТС та телефонія.

У найближчих релізах Київстар планує розширити Маркетплейс шляхом нових напрямів, серед яких - маркетингові послуги, HR-платформи, чат-бот конструктори, навчальні рішення та інші диджитал-інструменти.

Запуск платформи має декілька стратегічних цілей. Київстар прагне посилити партнерську взаємодію, створити зручну точку входу для підприємців, які шукають цифрові продукти для масштабування бізнесу.