Компанія Інтерпайп, що належить бізнесмену Віктор Пінчуку, придбала промисловий завод у Румунії.

Українська промислова компанія "Інтерпайп" 31 березня закрила угоду з придбання заводу ArcelorMittal Tubular Products (AMTP) у місті Роман, Румунія.

Завод AMTP Roman виробляє безшовні сталеві труби діаметром від 168,3 мм до 406,4 мм для споживачів по всій Європі та за її межами.

"Це наша перша виробнича платформа в Європейському Союзі та взагалі на міжнародному рівні", - зазначив гендиректор Інтерпайпу Лука Занотті.

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 70 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.