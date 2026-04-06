Kernel викупив агрохолдинг Enselco за $348 млн у Андрія Веревського
16:46 02.04.2026 |
Рада директорів компанії Kernel Holding S.A. оголосила про викуп 100% акцій Enselco Holding Limited, які належали мажоритарному акціонеру Kernel Андрію Веревському. Про це йдеться в повідомленні Kernel, опублікованому на сайті Варшавської фондової біржі в четвер, 2 квітня.
Вартість угоди, що охоплює 190 000 га орендованих сільськогосподарських земель, мережу зернових елеваторів, сільськогосподарську техніку, обладнання та парк зернових вагонів становить $348 млн.
Оплата відбуватиметься двома частинами: $300 млн після завершення угоди, а решта - до 30 червня 2026 року.
Угода передбачає повернення сільськогосподарських активів, які Kernel продала у 2022-2023 роках за $210 млн, а також інтеграцію нових активів (56 000 га землі, елеватори, техніка), придбаних Enselco з того часу.
"Придбання Enselco - це відповідь Kernel на нову реальність аграрного ринку, а саме стабільний експортний коридор через Чорне море, що повертає нам упевненість для нарощування агроактивів. Земля стала більш дефіцитним ресурсом, і компанії, що поєднують агровиробництво, технології, переробку й логістику, мають сильніші ринкові позиції", - прокоментував угоду гендиректор Kernel Євген Осипов.
Група компаній Enselco утворилася у 2022 році шляхом продажу частини земельних активів з інфраструктурою, що входили до Kernel. На 2026 рік Enselco об'єднувала аграрні підприємства ТОВ "Енселко Агро", ТОВ "Агрополіс", ПСП АФ "Білозірська", а з січня 2026 року - і активи групи компаній "Агро-Регіон", куплені у Айвараса Абромавичуса.
Оскільки Enselco контролювалася Веревським, який є головою ради директорів Kernel, він не брав участі в обговоренні й голосуванні щодо цієї угоди через конфлікт інтересів.
Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
