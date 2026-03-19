«Укрпошта» переглянула формат роботи з корпоративними клієнтами

"Укрпошта" запускає єдиний договір для бізнес-клієнтів замість кількох окремих угод на різні послуги.

Як зазначили в компанії, таке рішення має спростити підключення сервісів, скоротити документообіг і дати бізнесу більше гнучкості в управлінні логістикою.

"Нова модель насамперед орієнтована на малий і середній бізнес, для якого швидкість підключення послуг і можливість оперативно змінювати логістичні рішення часто є критично важливими", - наголосили в "Укрпошті".

Для чого потрібен єдиний договір

Як зазначається, єдиний договір дозволить простіше додавати нові сервіси або відмовлятися від тих, що втратили актуальність, без потреби щоразу укладати окремі угоди.

Заключити такий договір можна буде онлайн.

Коли треба перейти на нову модель

Як додали в "Укрпошті", перехід на нову модель уже розпочався в березні й триватиме поступово.

До кінця 2026 року бізнес-клієнти мають перейти на єдиний договір. Водночас усі чинні угоди продовжують діяти на попередніх умовах, а сам перехід відбуватиметься в супроводі менеджерів компанії. Так, персональні менеджери контактуватимуть із клієнтами, щоб пояснити деталі переходу, відповісти на запитання та допомогти обрати оптимальний формат підключення.

Сервіси "Укрпошти"

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" планує до кінця березня цього року повноцінно запустити сервіс "Укрпошта.Аптека" в усіх 26 тис. населених пунктах обслуговування.

У лютому 2026 року "Укрпошта" ввела нові правила міжнародної доставки: відтепер усі міжнародні посилки, які не були отримані адресатом за кордоном, повертаються відправнику в Україну безкоштовно.

Результати "Укрпошти" за минулий рік

Нагадаємо, в Україні в 2025 році зросли доходи поштових операторів порівняно з минулим роком. Так, загальні доходи ринку надання послуг поштового зв'язку збільшились на 6,5 млн грн (на 21%).

Обсяг внутрішніх поштових відправлень на 37,67 млн одиниць (на 8%), та обсяг міжнародних поштових відправлень на 25,22 млн одиниць (на 126%).

Також торік "Укрпошта" автоматизувала на 100% сортування листів, періодики та дрібних посилок, запустила мобільний застосунок і мережу експрес-вікон у відділеннях, що суттєво прискорило отримання відправлень.