Forbes Ukraine повідомляє, що Київстар стане частковим власником Comfy.

Київстар, найбільший оператор мобільного зв'язку в Україні, купує частку найбільшого ритейлера електроніки та побутової техніки Comfy. Про угоду може бути оголошено вже наступного тижня, повідомив Forbes Ukraine.

За даними видання, про продаж усієї компанії не йдеться.

"Купують частку менеджменту близько 10%, можливо, співвласниці Світлани Гуцул, якій належить близько 25%, і якусь частку Роніса", - повідомило Forbes одне із джерел.

Станіслав Роніс залишається контролювальним акціонером компанії.

Фінансові деталі угоди поки що невідомі. Ймовірно, угода могла відбутися з оцінки Comfy у понад $300 млн.

Віцепрезидент інвестиційно-банківської компанії Altius Capital Вадим Христофоров оцінив компанію у $91-106 млн з урахуванням коштів на рахунках Comfy.

Київстар інвестує в Comfy в межах стратегії трансформації в диджитал-компанію. У планах оператора може бути розвиток маркетплейсу і синергія з іншими активами компанії.

За інформацією джерел з інвестринку, Київстар відмовився від ідеї купити Rozetka, через різницю в оцінці.

"Маючи вибір купити Rozetka за $1 млрд і Comfy по оцінці $300 млн, рішення - очевидне", - наводить видання слова співрозмовника.

ТОВ "Комфі-Трейд" на 100% належить кіпрській Comfy Holding, кінцеві бенефіціари - Станіслав Роніс та Світлана Гуцул.

У середині січня Comfy замінила CEO. Замість Ігоря Хижняка гендиректором мережі з понад 100 торгових точок та інтернет-магазину став Геннадій Вербиленко.