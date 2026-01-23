Фінансові новини
23.01.26
- 14:28
- RSS
- мапа сайту
Forbes Ukraine повідомляє, що Київстар стане частковим власником Comfy.
12:01 23.01.2026 |
Київстар, найбільший оператор мобільного зв'язку в Україні, купує частку найбільшого ритейлера електроніки та побутової техніки Comfy. Про угоду може бути оголошено вже наступного тижня, повідомив Forbes Ukraine.
За даними видання, про продаж усієї компанії не йдеться.
"Купують частку менеджменту близько 10%, можливо, співвласниці Світлани Гуцул, якій належить близько 25%, і якусь частку Роніса", - повідомило Forbes одне із джерел.
Станіслав Роніс залишається контролювальним акціонером компанії.
Фінансові деталі угоди поки що невідомі. Ймовірно, угода могла відбутися з оцінки Comfy у понад $300 млн.
Віцепрезидент інвестиційно-банківської компанії Altius Capital Вадим Христофоров оцінив компанію у $91-106 млн з урахуванням коштів на рахунках Comfy.
Київстар інвестує в Comfy в межах стратегії трансформації в диджитал-компанію. У планах оператора може бути розвиток маркетплейсу і синергія з іншими активами компанії.
За інформацією джерел з інвестринку, Київстар відмовився від ідеї купити Rozetka, через різницю в оцінці.
"Маючи вибір купити Rozetka за $1 млрд і Comfy по оцінці $300 млн, рішення - очевидне", - наводить видання слова співрозмовника.
ТОВ "Комфі-Трейд" на 100% належить кіпрській Comfy Holding, кінцеві бенефіціари - Станіслав Роніс та Світлана Гуцул.
У середині січня Comfy замінила CEO. Замість Ігоря Хижняка гендиректором мережі з понад 100 торгових точок та інтернет-магазину став Геннадій Вербиленко.
S&P переглянуло кредитний рейтинг України до «CCC+» на тлі реструктуризації боргу.
Документ про гарантії безпеки готовий до підписання, терміни залежать від США — президент.
ЄС і США готують «план процвітання» України: Фон дер Ляєн озвучила подробиці.
Японія у 2026 році спрямує $6 млрд на гуманітарну й технічну допомогу Україні
Аграрний ринок може повторити успіх біржової торгівлі деревиною — НКЦПФР
В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
Forbes Ukraine повідомляє, що Київстар стане частковим власником Comfy.
«Укрзалізниця» отримала 2 тис. тонн високотехнологічних рейок Р-65 від японської Nippon Steel.
Міністерство енергетики призначило тимчасового очільника «Оператора ринку»
Fitch знизило кредитний рейтинг «Укрзалізниці» через припинення купонних виплат
Завод Сумихімпром залишився без покупців попри зниження ціни
Кожен десятий українець оформив «зимову підтримку» через Укрпошту
ChatGPT починає експеримент із вбудованою рекламою — OpenAI
Китай запроваджує єдині стандарти переробки батарей електромобілів
Смартфон Трампа так і не з'явився на ринку — демократи закликають до перевірки
Європа готується до створення гігафабрик ШІ — рішення ЄС
В Україні активних користувачів Starlink Direct to Cell понад 3 млн, найбільше у п'яти містах
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою
Імпорт деяких ШІ-чипів NVIDIA та AMD до США обкладуть митом у 25%