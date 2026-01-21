Міністерство енергетики призначило тимчасового очільника «Оператора ринку»

Міністерство енергетики призначило Олександра Гавву тимчасовим виконувачем обовʼязків генерального директора АТ "Оператор ринку".

Про це йдеться в системі розкриття інформації SMIDA, передає "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається, Гавву призначено з 19 січня до часу обрання генерального директора наглядовою радою або призначення нею тимчасово виконуючого обовʼязки.





Нагадаємо:

Міненерго, яке одноосібно виконує функцію загальних зборів акціонерів, з 19 січня припинило повноваження Гавви як гендиректора у звʼязку з закінченням трирічного контракту.

Раніше Міненерго скасувало свій наказ про продовження контракту з Гаввою до 2029 року.

Зараз триває відбір наглядової ради "Оператора ринку", у трьох незалежних членів якої завершилися контракти, а двох представників держави було звільнено після розголошення матеріалів справи НАБУ/САП "Мідас" про корупцію в енергетиці.