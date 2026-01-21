Фінансові новини
- |
- 21.01.26
- |
- 17:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міністерство енергетики призначило тимчасового очільника «Оператора ринку»
13:39 21.01.2026 |
Міністерство енергетики призначило Олександра Гавву тимчасовим виконувачем обовʼязків генерального директора АТ "Оператор ринку".
Про це йдеться в системі розкриття інформації SMIDA, передає "Інтерфакс-Україна".
Як зазначається, Гавву призначено з 19 січня до часу обрання генерального директора наглядовою радою або призначення нею тимчасово виконуючого обовʼязки.
Нагадаємо:
Міненерго, яке одноосібно виконує функцію загальних зборів акціонерів, з 19 січня припинило повноваження Гавви як гендиректора у звʼязку з закінченням трирічного контракту.
Раніше Міненерго скасувало свій наказ про продовження контракту з Гаввою до 2029 року.
Зараз триває відбір наглядової ради "Оператора ринку", у трьох незалежних членів якої завершилися контракти, а двох представників держави було звільнено після розголошення матеріалів справи НАБУ/САП "Мідас" про корупцію в енергетиці.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ оголосило підозру Шурмі, колишньому заступнику голови ОП
ТОП-НОВИНИ
|FT: домовленість щодо «плану процвітання» України відтермінували
|Українсько-американський «план процвітання» зірвався — ЗМІ
|МВФ рекомендує Україні переглянути енергетичні субсидії та податкову політику
|Повернення техогляду та врегулювання ринку таксі серед пріоритетів Мінвідновлення
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Аграрний ринок може повторити успіх біржової торгівлі деревиною — НКЦПФР
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Міністерство енергетики призначило тимчасового очільника «Оператора ринку»
|Fitch знизило кредитний рейтинг «Укрзалізниці» через припинення купонних виплат
|Завод Сумихімпром залишився без покупців попри зниження ціни
|Кожен десятий українець оформив «зимову підтримку» через Укрпошту
|Абромавичус продає Веревському групу компаній «Агро-Регіон»
|Кабмін дозволив "Укренерго" купувати електроенергію у "Енергоатома" за двосторонніми договорами
Бізнес
|Європа готується до створення гігафабрик ШІ — рішення ЄС
|В Україні активних користувачів Starlink Direct to Cell понад 3 млн, найбільше у п’яти містах
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
|Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою
|Імпорт деяких ШІ-чипів NVIDIA та AMD до США обкладуть митом у 25%
|Microsoft, Meta, Amazon і Perplexity домовилися про платний корпоративний доступ до Вікіпедії
|Grok відмовився від функції цифрового «роздягання» користувачів X
|YouTube розширив функції батьківського контролю для користувачів в Україні