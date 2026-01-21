Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міністерство енергетики призначило тимчасового очільника «Оператора ринку»

Міністерство енергетики призначило Олександра Гавву тимчасовим виконувачем обовʼязків генерального директора АТ "Оператор ринку".

Про це йдеться в системі розкриття інформації SMIDA, передає "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається, Гавву призначено з 19 січня до часу обрання генерального директора наглядовою радою або призначення нею тимчасово виконуючого обовʼязки.


Нагадаємо:

Міненерго, яке одноосібно виконує функцію загальних зборів акціонерів, з 19 січня припинило повноваження Гавви як гендиректора у звʼязку з закінченням трирічного контракту.

Раніше Міненерго скасувало свій наказ про продовження контракту з Гаввою до 2029 року.

Зараз триває відбір наглядової ради "Оператора ринку", у трьох незалежних членів якої завершилися контракти, а двох представників держави було звільнено після розголошення матеріалів справи НАБУ/САП "Мідас" про корупцію в енергетиці.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2522
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 50,7219
  0,4188
 0,83

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9514  0,05 0,11 43,5614  0,30 0,69
EUR 50,3250  0,19 0,37 51,0614  0,53 1,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2400  0,00 0,00 43,2700  0,02 0,05
EUR 50,6510  0,03 0,07 50,6650  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес