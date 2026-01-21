Fitch знизило кредитний рейтинг «Укрзалізниці» через припинення купонних виплат

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту АТ "Укрзалізниця" та її єврооблігацій до "С" з "СС" внаслідок припинення купонних виплат за ними.

Про це повідомляє Fitch, передає "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається, якщо компанія не виконає зобов'язання з виплати прострочених відсотків у межах пільгового періоду, рейтинг може бути додатково знижений до рівня "RD"( обмеженого дефолту).