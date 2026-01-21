Фінансові новини
- 21.01.26
- 03:01
- RSS
- мапа сайту
Fitch знизило кредитний рейтинг «Укрзалізниці» через припинення купонних виплат
15:48 20.01.2026
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту АТ "Укрзалізниця" та її єврооблігацій до "С" з "СС" внаслідок припинення купонних виплат за ними.
Про це повідомляє Fitch, передає "Інтерфакс-Україна".
Як зазначається, якщо компанія не виконає зобов'язання з виплати прострочених відсотків у межах пільгового періоду, рейтинг може бути додатково знижений до рівня "RD"( обмеженого дефолту).
