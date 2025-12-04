Шмигаль розповів про оновлення наглядових рад у ОПК

Найближчим часом будуть заповнені вакантні місця у наглядовій раді АТ "Укроборонпром" та інших оборонних підприємств. Після об'єднання "Державного оператора тилу" й "Агенції оборонних закупівель" буде створена нова наглядова рада.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"На доручення Президента України максимально швидко рухаємося у напрямку створення та оновлення наглядових рад. З 1 січня планується об'єднання "Державного оператора тилу" й "Агенції оборонних закупівель" в одне підприємство, де буде створена нова наглядова рада", - написав він у Телеграм..

"Найближчим часом плануємо призначення на вакантні місця в наглядовій раді АТ "Укроборонпром" та інших підприємств", - зазначив він.

"Також максимально корпоратизуємо державні компанії та передаємо в управління професійних менеджерів. Зокрема, з 90 державних підприємств, що були в підпорядкуванні Міноборони, 14 вже передано Фонду державного майна, а 11 в процесі передачі, ще 4 передається в АТ "Укроборонпром", - розповів він.