Квитки на безкоштовні кілометри не перевищать 10% загального обсягу місць - Укрзалізниця
13:18 03.12.2025 |
Квитки, які братимуть участь у програмі «3000 км Україною», становитимуть до 10% загального обсягу місць у низький період.
Про це під час брифінгу повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський, передає кореспондент Укрінформу.
«Ми орієнтуємося на 200-250 тис. безкоштовних квитків на місяць. Це не абстрактна цифра, а статистика відповідних періодів - саме така кількість місць у наших базових поїздах у низький сезон не продається. Саме їх ми додаємо у програму. Загалом це до 10% загального обсягу місць. Відповідно у пікові місяці, коли складно взагалі взяти квитки, все буде виключно за гроші», - пояснив Перцовський.
Він додав, що ідея програми полягає в тому, аби люди, для яких поїздка не має обов'язкової прив'язки до конкретної дати, могли переорієнтуватися на ті часові проміжки, коли пасажирські перевезення недовантажені. За словами очільника УЗ, згідно з їхнім опитуванням, близько 40% пасажирів готові змінювати час подорожі. І можливість здійснити її безкоштовно слугуватиме таким стимулом.
Перцовський роз'яснив, як саме буде здійснено розподіл квитків між рейсами.
«На ті ж самі рейси будуть доступні квитки і за гроші. Наприклад, історично у цей день даний рейс заповнюється на 80%, відповідно ця дельта, яка була не заповнена, еквівалентно кількості місць піде в "кілометри", решта буде доступна за гроші. Звісно, ми очікуємо, що першими будуть розбиратися безкоштовні місця. Ми будемо моніторити: раптом ці місця не будуть вибиратися, перекидатимемо їх до загального обсягу», - зазначив голова правління УЗ.
Щодо ймовірних втрат компанії від запровадження безкоштовних поїздок, Перцовський наголосив, що найближчим часом Міністерство розвитку громад та територій за дорученням уряду має напрацювати зміни в правилах перевезення, зміни у тарифних наказах, які запровадять для преміум-сегменту динамічне ціноутворення.
«Динамічне ціноутворення - це різниця в ціні в залежності від того, коли саме береться квиток, наскільки популярним є маршрут і низка ще факторів. Ці компенсатори, тобто сума додаткових доходів, максимально мають перекрити можливі втрати. Орієнтовно ці зміни запрацюють із середини січня. Ми їх обов'язково детально представимо, як тільки вони будуть готові», - додав Перцовський.
На уточнення, про яку загальну суму втрат, що планується компенсувати, йдеться, очільник УЗ відповів, що це «сотні мільйонів гривень».
Україна пропонує власникам ВВП-варантів, випущених на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн обміняти їх з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України B із погашенням у 2030-32 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду у розмірі до 7%, йдеться у пропозиції на Ірландській фондовій біржі та у постанові Кабінету міністрів №1554 від 1 грудня.
