НБУ виніс "Укрпошті" письмове застереження за порушення на платіжному ринку

Національний банк України (НБУ) за результатами безвиїзного нагляду встановив порушення вимог законодавства на платіжному ринку з боку АТ "Укрпошта" та застосував до компанії захід впливу у вигляді письмового застереження.

Як зазначено на сайті Нацбанку, відповідне рішення комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків і нагляду (оверсайту) платіжної інфраструктури ухвалено 1 грудня 2025 року.

За даними регулятора, департамент інтегрованого нагляду встановив, що "Укрпошта" допустила низку порушень, зокрема вимог законодавства у сфері платіжних послуг та окремих нормативних актів щодо системи управління, роботи в особливий період, порядку авторизації надавачів фінансових послуг, здійснення безвиїзного нагляду та подання статистичної звітності.

Компанія зобов'язана усунути виявлені порушення та вжити заходів для недопущення їх у подальшій діяльності протягом 60 календарних днів з дати отримання рішення комітету.

Як повідомлялось, "Укрпошта" в першому півріччі 2025 року збільшила виручку на 5,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 6 млрд 505,0 млн грн, скоротивши чистий збиток на 27,2% - до 311,8 млн грн.

У серпні цього року "Укрпошта" отримала від НБУ письмове застереження за порушення вимог у частині неналежної розробки та впровадження внутрішніх документів у сфері ПФК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3413
  0,0753
 0,18
EUR
 1
 49,3149
  0,4216
 0,86

Курс обміну валют на сьогодні, 09:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0124  0,07 0,17 42,5683  0,05 0,13
EUR 48,8797  0,18 0,37 49,5279  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3600  0,02 0,05 42,3900  0,02 0,05
EUR 49,1880  0,08 0,16 49,2150  0,06 0,13

