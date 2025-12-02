Фінансові новини
- 02.12.25
- 15:04
- RSS
- мапа сайту
НБУ виніс "Укрпошті" письмове застереження за порушення на платіжному ринку
11:50 02.12.2025 |
Національний банк України (НБУ) за результатами безвиїзного нагляду встановив порушення вимог законодавства на платіжному ринку з боку АТ "Укрпошта" та застосував до компанії захід впливу у вигляді письмового застереження.
Як зазначено на сайті Нацбанку, відповідне рішення комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків і нагляду (оверсайту) платіжної інфраструктури ухвалено 1 грудня 2025 року.
За даними регулятора, департамент інтегрованого нагляду встановив, що "Укрпошта" допустила низку порушень, зокрема вимог законодавства у сфері платіжних послуг та окремих нормативних актів щодо системи управління, роботи в особливий період, порядку авторизації надавачів фінансових послуг, здійснення безвиїзного нагляду та подання статистичної звітності.
Компанія зобов'язана усунути виявлені порушення та вжити заходів для недопущення їх у подальшій діяльності протягом 60 календарних днів з дати отримання рішення комітету.
Як повідомлялось, "Укрпошта" в першому півріччі 2025 року збільшила виручку на 5,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 6 млрд 505,0 млн грн, скоротивши чистий збиток на 27,2% - до 311,8 млн грн.
У серпні цього року "Укрпошта" отримала від НБУ письмове застереження за порушення вимог у частині неналежної розробки та впровадження внутрішніх документів у сфері ПФК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.
