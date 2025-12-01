Авторизация

Кабмін переводить ДП "Ліси України" у статус акціонерного товариства - Свириденко

Кабінет міністрів переводить ДП "Ліси України" у статус акціонерного товариства, але 100% акцій залишаються у власності держави, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Сьогодні на засіданні уряду ухвалили низку рішень, які важливі для стабільності та розвитку лісової галузі. ДП "Ліси України" переходить у статус акціонерного товариства. Робимо це для того, щоб забезпечити більш ефективну модель корпоративного управління з прозорою звітністю та підвищити конкурентоспроможність підприємства", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду в пʼятницю.

За її словами, перетворення підприємства в акціонерне товариство не передбачає приватизації - 100% акцій залишаються у власності держави.

Згодом допис премʼєра був відредагований, і інформація про дане рішення прибрана.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3413
  0,0753
 0,18
EUR
 1
 49,3149
  0,4216
 0,86

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9418  0,00 0,00 42,5150  0,02 0,04
EUR 48,7000  0,00 0,01 49,3693  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3400  0,10 0,24 42,3700  0,10 0,24
EUR 49,2665  0,39 0,80 49,2800  0,38 0,77

Бізнес