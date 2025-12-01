Фінансові новини
- |
- 01.12.25
- |
- 21:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін переводить ДП "Ліси України" у статус акціонерного товариства - Свириденко
14:53 01.12.2025 |
Кабінет міністрів переводить ДП "Ліси України" у статус акціонерного товариства, але 100% акцій залишаються у власності держави, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.
"Сьогодні на засіданні уряду ухвалили низку рішень, які важливі для стабільності та розвитку лісової галузі. ДП "Ліси України" переходить у статус акціонерного товариства. Робимо це для того, щоб забезпечити більш ефективну модель корпоративного управління з прозорою звітністю та підвищити конкурентоспроможність підприємства", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду в пʼятницю.
За її словами, перетворення підприємства в акціонерне товариство не передбачає приватизації - 100% акцій залишаються у власності держави.
Згодом допис премʼєра був відредагований, і інформація про дане рішення прибрана.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Зеленський погодив зі США "агресивний графік підписання" мирної угоди
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Гранітна бруківка: довговічність, естетика і практичність
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Кабмін переводить ДП "Ліси України" у статус акціонерного товариства - Свириденко
|"Укрзалізниця" з 14 грудня запроваджує щогодинний рух поїздів Київ - Львів
|Ніхто не прийшов: аукціон з продажу ОПЗ не відбувся
|Група компаній "Фавбет" підтвердила блокування її рахунків
|НБУ назвав найприбутковіші банки
Бізнес
|Німеччина офіційно виступила проти повної заборони ДВЗ з 2035 року
|Китайці змоделювали блокаду Starlink на Тайвані — вистачило 1000 дронів-глушників
|Обсяги вантажних перевезень в Україні скоротилися на 9,6% - Держстат
|Власники 500 млн ПК не хочуть оновлюватися до Windows 11, а ще 500 млн не можуть, — керівник Dell
|Податківці розповіли про перші результати роботи сервісу TAX Control. На що українці скаржаться найбільше?. ПЕРЕЛІК
|Українці з початку року продали через «Дію» близько 185 тисяч автомобілів
|Дизайнер із Сінгапуру представив ретро-кросівки Nike з вбудованою консоллю Super Nintendo
Сінгапурський дизайнер Густаво Бонзаніні представив незвичний проєкт, присвячений 35-й річниці виходу Super Nintendo в Японії. Він розробив AIR SNES - кастомну пару ретро-кросівок Nike Air Max 90, які одночасно є повністю функціональною ігровою консоллю Super Nintendo Entertainment System (SNES). Про це пише Engadget.