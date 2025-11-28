З 14 грудня "Укрзалізниця" вводить тактовий рух поїздів на напрямку Київ - Львів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

У пресслужбі компанії пояснили, що це означає курсування поїздів за стабільним і повторюваним розкладом - щогодини. Переважна більшість рейсів будуть цілорічними, із кількома виключеннями для "позапікового" періоду.

Тактовий рух

Тактовий рух - це модель сполучення, за якої поїзди відправляються через чітко визначені інтервали. За даними "Укрзалізниці", така система добре відома в Німеччині, Австрії, Нідерландах та інших країнах Європи з розвиненою залізничною мережею, а в Україні вже тестувалася на Kyiv City Express.

Переваги для пасажирів полягають у передбачуваності та простоті запам'ятовування розкладу. Для залізниці ж це дозволяє рівномірно розподілити пасажиропотік протягом доби та зменшити пікові навантаження на інфраструктуру.

