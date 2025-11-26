Фінансові новини
Ніхто не прийшов: аукціон з продажу ОПЗ не відбувся
11:12 26.11.2025 |
Електронний аукціон з продажу державного пакета акцій АТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) не відбувся через відсутність учасників. Про це свідчить протокол результатів торгів у системі електронних аукціонів.
Йшлося про продаж 99,5667% статутного капіталу підприємства - це 795,08 млн акцій номінальною вартістю 795,08 млн грн. Стартова ціна лота становила 4,49 млрд грн.
Прийом пропозицій тривав із 3 вересня до 24 листопада 2025 року. Протокол електронного аукціону було сформовано 24 листопада о 20:00. У документі зазначено: учасники відсутні, статус - «Аукціон не відбувся».
Раніше про участь в аукціоні заявляла компанія Agro Gas Trading (AGT), яка повідомляла про подання заявки, сплату внеску і підписання угоди про конфіденційність.
Компанія декларувала плани модернізації ОПЗ і посилалась на співпрацю із заводом у 2019-2021 роках.
Водночас саме цей період досліджувало Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і в результаті викрило злочинне угрупування, яке отримало понад 2 млрд грн неправомірної вигоди від контролю над ОПЗ. Ключову роль у схемі, за версією слідства, відігравала саме Agro Gas Trading.
За даними слідства, весь дохід від продажу добрив отримувала AGT, тоді як завод мав лише фіксовану плату за перероблення. 2020 року, за розрахунками Консалтингової групи «А-95», AGT заробила $44 млн прибутку на співпраці з ОПЗ, тоді як сам завод отримав 1,2 млрд грн чистого збитку при виторгу 2,3 млрд грн.
Серед фігурантів справи НАБУ - ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко й співвласники AGT Олександр Горбуненко і Володимир Колот, які, за версією слідства, отримували неправомірні вигоди від діяльності заводу. Сенниченка було оголошено у розшук у квітні 2023 року.
Нагадаємо, у серпні 2020 року директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн у своєму матеріалі «Викрасти за 50 секунд, або Хто кришує ОПЗ» повідомляв, що відбір давальця проводився непрозоро з метою присвоєння перемоги «Агро Газ Трейдингу», яку відкрито лобіював менеджмент заводу за підтримки з боку керівництва Фонду державного майна.
