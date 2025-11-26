Авторизация

НБУ назвав найприбутковіші банки

Чистий прибуток державного ПриватБанку за підсумками трьох кварталів 2025 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 4,7% - до 50,63 млрд грн. Це становить 42,4% від усього фінансового результату банківської системи.

Про це свідчать дані Національного банку України, передає "Інтерфакс-Україна".

До трійки лідерів увійшли ще один держбанк - Ощадбанк із чистим прибутком 13,88 млрд грн, що на 17,3% більше показника дев'яти місяців минулого року, а також "Райффайзен Банк" - 7,33 млрд грн, що на 19,2% більше за показник минулого року.

У першій п'ятірці найприбутковіших банків державний "Укрексімбанк" утримав четверту позицію з чистим прибутком 6,96 млрд грн, що на 18,5% більше, ніж торік, а п'ятим став "Універсал Банк" (mono) із результатом 5,1 млрд грн, який зріс на 27,7% у річному вимірі.

Позиції з шостої до десятої зайняли банки, чиї фінансові результати за три квартали 2025 року знизилися у річному порівнянні.

Шосте місце в списку посів ПУМБ із чистим прибутком 4,79 млрд грн, що на 7,6% менше, ніж торік, тоді як "Укрсиббанк" через зниження прибутку на 18,5% перемістився на сьому позицію з результатом 4,11 млрд грн, а восьмим став "ОТП Банк", який скоротив фінансовий результат на 6,5% - до 3,90 млрд грн.

Дев'яту та десяту позиції серед найприбутковіших банків за підсумками трьох кварталів року посіли відповідно державний "Укргазбанк" із результатом 3,90 млрд грн (-16,5%) та "Креді Агріколь Банк" із прибутком 3,63 млрд грн (-29,0%).

Зі збитком перші дев'ять місяців 2025 року завершили 11 із 60 банків

Зокрема найбільший збиток отримав виведений з ринку на початку листопада "РВС Банк" - 139,6 млн грн проти 10,6 млн грн прибутку торік, активи фінустанови впали за рік на 63,0% - до 1,65 млрд грн.
За матеріалами: Економічна правда
 

