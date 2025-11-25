Фінансові новини
- 25.11.25
- 23:03
Гірськолижний курорт "Драгобрат" виставили на продаж за 116 мільйонів
08:55 25.11.2025 |
Гірськолижний курорт "Драгобрат" на Закарпатті виставили на продаж за $2,75 млн або близько 116 млн грн за курсом НБУ.
Оголошення про продаж корпоративних прав ТОВ "Драгобрат" з'явилось на маркетплейсі OLX, а співвласник компанії Іван Зезекало підтвердив намір продати актив виданню Zaxid.Net.
"Причина продажу у тому, що власники, які його засновували - брати Бідні, на жаль, померли. А нам з Полтави не зручно керувати усім цим, бо займаємося іншими справами. Бізнес є рентабельним - витяги на Драгобраті не потребують штучного снігу і саме на цьому заробляються гроші", - розповів Зезекало.
Серед активів компанії, виставлених на продаж:
В оголошенні вказано, що ТОВ "Драгобрат" також належить свідоцтво про право власності на земельну ділянку площею 1,76 га.
