Гірськолижний курорт "Драгобрат" на Закарпатті виставили на продаж за $2,75 млн або близько 116 млн грн за курсом НБУ.

Оголошення про продаж корпоративних прав ТОВ "Драгобрат" з'явилось на маркетплейсі OLX, а співвласник компанії Іван Зезекало підтвердив намір продати актив виданню Zaxid.Net.

"Причина продажу у тому, що власники, які його засновували - брати Бідні, на жаль, померли. А нам з Полтави не зручно керувати усім цим, бо займаємося іншими справами. Бізнес є рентабельним - витяги на Драгобраті не потребують штучного снігу і саме на цьому заробляються гроші", - розповів Зезекало.

Серед активів компанії, виставлених на продаж:

двоповерхова адмінспоруда і два котеджі на 16 номерів;

п'ятиповерховий готель на 33 номери з рестораном;

двоповерхова споруда (медпункт, ігровий зал, гуртожиток для персоналу);

сауна з басейном;

пункт прокату лижного спорядження;

три бугільні витяги (1000, 950 і 260 м) з турнікетною системою;

два ратраки, три бульдозери та дизельні генератори на 120 і 200 кВт;

трансформаторна підстанція на 630 кВА;

автономна система водопостачання та каналізація з очисними спорудами.

В оголошенні вказано, що ТОВ "Драгобрат" також належить свідоцтво про право власності на земельну ділянку площею 1,76 га.