Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гірськолижний курорт "Драгобрат" виставили на продаж за 116 мільйонів

Гірськолижний курорт "Драгобрат" на Закарпатті виставили на продаж за $2,75 млн або близько 116 млн грн за курсом НБУ.

Оголошення про продаж корпоративних прав ТОВ "Драгобрат" з'явилось на маркетплейсі OLX, а співвласник компанії Іван Зезекало підтвердив намір продати актив виданню Zaxid.Net.

"Причина продажу у тому, що власники, які його засновували - брати Бідні, на жаль, померли. А нам з Полтави не зручно керувати усім цим, бо займаємося іншими справами. Бізнес є рентабельним - витяги на Драгобраті не потребують штучного снігу і саме на цьому заробляються гроші", - розповів Зезекало.

Серед активів компанії, виставлених на продаж:

  • двоповерхова адмінспоруда і два котеджі на 16 номерів;
  • п'ятиповерховий готель на 33 номери з рестораном;
  • двоповерхова споруда (медпункт, ігровий зал, гуртожиток для персоналу);
  • сауна з басейном;
  • пункт прокату лижного спорядження;
  • три бугільні витяги (1000, 950 і 260 м) з турнікетною системою;
  • два ратраки, три бульдозери та дизельні генератори на 120 і 200 кВт;
  • трансформаторна підстанція на 630 кВА;
  • автономна система водопостачання та каналізація з очисними спорудами.

    • В оголошенні вказано, що ТОВ "Драгобрат" також належить свідоцтво про право власності на земельну ділянку площею 1,76 га. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,3713
    		  0,2164
    		 0,51
    EUR
    		 1
    		 48,9177
    		  0,4016
    		 0,83

    Курс обміну валют на сьогодні, 11:02
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,0037  0,11 0,26 42,7174  0,19 0,46
    EUR 48,7240  0,24 0,50 49,8420  0,71 1,45

    Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,4700  0,17 0,41 42,5000  0,17 0,41
    EUR 48,9760  0,26 0,53 48,9985  0,26 0,54

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес