АМКУ дозволив UPG купити 10 АЗС ANP й «Авіас» і орендувати ще 15

11:09 21.11.2025

Новини компаній

Антимонопольний комітет України на вчорашньому засіданні надав групі UPG дозволи на набуття контролю над автозаправними станціями, що раніше працювали під брендами ANP й «Авіас».

Рішення стосується як купівлі частини об'єктів, так і розширення оренди мережі.

Як зазначається у рішенні АМКУ, ТОВ «Юпіджі» отримало дозволи на придбання 10 АЗС, які належать компаніям «Альбіленд», «Екотрейд Компані», «Енджел Кепітал», «Текіла Голд», «Лідер Фінанс», «Жасмі Трейд» і «Ньюпорт Холдінг».

Паралельно комітет погодив клопотання ПП «Укрпалетсистем» щодо оренди 15 автозаправних станцій, що належать компаніям «Сорелла Оіл», «Текіла Голд», «Євротрейд Експо», «Корсо Таун» і «Вертікс-Молл».

Раніше АМКУ вже надавав «Укрпалетсистем» дозволи на оренду 383 АЗС, що працювали під брендами ANP й «Авіас».

З урахуванням останніх рішень, орендований портфель мережі зріс до 398 станцій, частина яких доповнюється придбаними об'єктами.
За матеріалами: EnKorr
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1549
  0,0601
 0,14
EUR
 1
 48,5161
  0,2213
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8888  0,12 0,28 42,4363  0,12 0,29
EUR 48,4741  0,09 0,18 49,0909  0,09 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2950  0,08 0,19 42,3250  0,08 0,19
EUR 48,7190  0,02 0,05 48,7375  0,01 0,03

