АМКУ дозволив UPG купити 10 АЗС ANP й «Авіас» і орендувати ще 15

Антимонопольний комітет України на вчорашньому засіданні надав групі UPG дозволи на набуття контролю над автозаправними станціями, що раніше працювали під брендами ANP й «Авіас».

Рішення стосується як купівлі частини об'єктів, так і розширення оренди мережі.

Як зазначається у рішенні АМКУ, ТОВ «Юпіджі» отримало дозволи на придбання 10 АЗС, які належать компаніям «Альбіленд», «Екотрейд Компані», «Енджел Кепітал», «Текіла Голд», «Лідер Фінанс», «Жасмі Трейд» і «Ньюпорт Холдінг».

Паралельно комітет погодив клопотання ПП «Укрпалетсистем» щодо оренди 15 автозаправних станцій, що належать компаніям «Сорелла Оіл», «Текіла Голд», «Євротрейд Експо», «Корсо Таун» і «Вертікс-Молл».

Раніше АМКУ вже надавав «Укрпалетсистем» дозволи на оренду 383 АЗС, що працювали під брендами ANP й «Авіас».

З урахуванням останніх рішень, орендований портфель мережі зріс до 398 станцій, частина яких доповнюється придбаними об'єктами.

