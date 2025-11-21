Фінансові новини
АМКУ дозволив UPG купити 10 АЗС ANP й «Авіас» і орендувати ще 15
11:09 21.11.2025 |
Антимонопольний комітет України на вчорашньому засіданні надав групі UPG дозволи на набуття контролю над автозаправними станціями, що раніше працювали під брендами ANP й «Авіас».
Рішення стосується як купівлі частини об'єктів, так і розширення оренди мережі.
Як зазначається у рішенні АМКУ, ТОВ «Юпіджі» отримало дозволи на придбання 10 АЗС, які належать компаніям «Альбіленд», «Екотрейд Компані», «Енджел Кепітал», «Текіла Голд», «Лідер Фінанс», «Жасмі Трейд» і «Ньюпорт Холдінг».
Паралельно комітет погодив клопотання ПП «Укрпалетсистем» щодо оренди 15 автозаправних станцій, що належать компаніям «Сорелла Оіл», «Текіла Голд», «Євротрейд Експо», «Корсо Таун» і «Вертікс-Молл».
Раніше АМКУ вже надавав «Укрпалетсистем» дозволи на оренду 383 АЗС, що працювали під брендами ANP й «Авіас».
З урахуванням останніх рішень, орендований портфель мережі зріс до 398 станцій, частина яких доповнюється придбаними об'єктами.
