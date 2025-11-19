У НАБУ заявили, що провели обшуки у директора з безпеки Нафтогазу

У Національному антикорупційному бюро заявили про проведення слідчих дій у директора з безпеки з газопостачальної компанії «Нафтогаз України».

Про це йдеться у повідомленні бюро у Телеграмі, передає Укрінформ.

«У відповідь на запити медіа інформуємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП провели обшуки у директора з безпеки ГК "Нафтогаз України". Жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі дії санкціоновані й здійснювалися відповідно до чинного законодавства.

Заходи бюро не стосуються діяльності Нафтогазу, додали у відомстві.

Інші деталі справи у НАБУ відмовилися розкрити, посилаючись на таємницю досудового розслідування.



Водночас у Групі Нафтогаз повідомили, що «жодних обшуків в офісах Групи Нафтогаз не проводиться. Поширена в ЗМІ інформація не відповідає дійсності».

«Група Нафтогаз максимально сприяє роботі антикорупційних та правоохоронних органів. Це стосується всіх без винятку працівників компанії. У разі встановлення порушень - будуть вжиті невідкладні заходи щодо відповідних співробітників», - зауважили у компанії.