Фінансові новини
- |
- 14.11.25
- |
- 16:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Антимонопольний комітет схвалив придбання Вінницяпобутхіму
14:30 14.11.2025 |
Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ «Афіна-Груп» на придбання 100% акцій ПрАТ «Вінницяпобутхім».
Відповідне рішення АМКУ ухвалив на засіданні 13 листопада, передає Укрінформ.
«Надано дозвіл ТОВ «Афіна-Груп» на набуття контролю над ПрАТ «Вінницяпобутхім», - ідеться в повідомленні.
Онлайн-аукціон з приватизації державного пакета акцій ПрАТ «Вінницяпобутхім» у кількості 266 367 штук акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства, відбувся 13 серпня.
Стартова ціна об'єкту становила 301,4 млн грн без ПДВ.
Переможцем торгів стало ТОВ «Афіна-Груп», яке запропонувало за компанію 608,1 млн грн.
Як повідомлялося, виробника побутової хімії ПрАТ «Вінницяпобутхім», яке належало російському АТ «Невська косметика», включено до переліку об'єктів великої приватизації. Раніше підприємство належало російському олігарху Володимиру Плесовських та було стягнуто у дохід держави рішенням Вищого антикорупційного суду згідно із законом України «Про санкції».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Франції анонсували візит Зеленського 17 листопада
|Росія призупинила експорт нафти у порту Новоросійськ після атаки дронів
|Збито/подавлено 419 із 449 цілей противника, є влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях - ПС ЗСУ
|Зеленський заявив про удар по рф «довгими Нептунами»: Наша відповідь на російський терор
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Антимонопольний комітет схвалив придбання Вінницяпобутхіму
|Фонд гарантування виплатить 300 мільйонів вкладникам пов’язаного з екснардепом Демчаком банку
|АМКУ оштрафував дві компанії за змову під час торгів «Укрнафти»
|Нафтогаз та ЄІБ уклали грантову угоду на €127 мільйонів
|АТБ домовився з «Укрпоштою» про безкоштовну доставку продуктів від 299 грн
|Уряд відсторонив віцепрезидента «Енергоатома» Якоба Хартмута
Бізнес
|Експерти не вірять у швидке досягнення суперінтелекту, про який говорять техлідери
|FT: Єврокомісія проведе нове розслідування щодо Google. Воно стосується новинних сайтів
|Google подала до суду на китайського розробника, причетного до шахрайства на $1 млрд у 121 країні
|Два відомі голлівудські актори продали свої голоси ШІ-компанії ElevenLabs
|AMD представила дорожню карту процесорів: Zen 6 на 2 нм техпроцесі вже зовсім скоро
|Google Photos отримує масштабне оновлення, що включає інтеграцію моделі штучного інтелекту Nano Banana
|Google інвестує в Німеччину рекордні 5,5 мільярда євро