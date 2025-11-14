Антимонопольний комітет схвалив придбання Вінницяпобутхіму

Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ «Афіна-Груп» на придбання 100% акцій ПрАТ «Вінницяпобутхім».

Відповідне рішення АМКУ ухвалив на засіданні 13 листопада, передає Укрінформ.

«Надано дозвіл ТОВ «Афіна-Груп» на набуття контролю над ПрАТ «Вінницяпобутхім», - ідеться в повідомленні.

Онлайн-аукціон з приватизації державного пакета акцій ПрАТ «Вінницяпобутхім» у кількості 266 367 штук акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства, відбувся 13 серпня.

Стартова ціна об'єкту становила 301,4 млн грн без ПДВ.

Переможцем торгів стало ТОВ «Афіна-Груп», яке запропонувало за компанію 608,1 млн грн.

Як повідомлялося, виробника побутової хімії ПрАТ «Вінницяпобутхім», яке належало російському АТ «Невська косметика», включено до переліку об'єктів великої приватизації. Раніше підприємство належало російському олігарху Володимиру Плесовських та було стягнуто у дохід держави рішенням Вищого антикорупційного суду згідно із законом України «Про санкції».