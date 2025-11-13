АМКУ оштрафував дві компанії за змову під час торгів «Укрнафти»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ «Продмет» і ТОВ «Стілс Україна» на понад 9,2 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії під час участі у державних торгах. Про це повідомила пресслужба АТ «Укрнафта», за заявою якої розглядалася справа.

Як встановила Тимчасова адміністративна колегія АМКУ, компанії діяли узгоджено під час чотирьох тендерів на постачання сплавів і труб, проведених у 2023-2024 роках підприємствами «Укргазвидобування», «Центренерго» й «Укрнафта», із загальною очікуваною вартістю понад 36,9 млн грн.

Окрім штрафу, обидві компанії - «Продмет» і «Стілс Україна» - позбавлено права брати участь у публічних закупівлях на три роки.

В «Укрнафті» зазначили, що департамент економічної безпеки продовжить моніторинг тендерів і надалі звертатиметься до АМКУ в разі виявлення таких порушень.

Компанія закликала всіх учасників закупівель дотримуватися принципів добросовісної конкуренції й наголосила, що виявлення й припинення таких схем є пріоритетом корпоративної політики прозорості.

Нагадаємо, раніше АМКУ визнав, що ПП «Еліт-Буд 2» й фізична особа-підприємець вчинили антиконкурентні узгоджені дії, які спотворили результати торгів із капітального ремонту мережі протипожежного водопроводу, проведених ПАТ «Укрнафта» 2024 року.

