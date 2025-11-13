Авторизация

АМКУ оштрафував дві компанії за змову під час торгів «Укрнафти»

 

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ «Продмет» і ТОВ «Стілс Україна» на понад 9,2 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії під час участі у державних торгах. Про це повідомила пресслужба АТ «Укрнафта», за заявою якої розглядалася справа.

Як встановила Тимчасова адміністративна колегія АМКУ, компанії діяли узгоджено під час чотирьох тендерів на постачання сплавів і труб, проведених у 2023-2024 роках підприємствами «Укргазвидобування», «Центренерго» й «Укрнафта», із загальною очікуваною вартістю понад 36,9 млн грн.

Окрім штрафу, обидві компанії - «Продмет» і «Стілс Україна» - позбавлено права брати участь у публічних закупівлях на три роки.

В «Укрнафті» зазначили, що департамент економічної безпеки продовжить моніторинг тендерів і надалі звертатиметься до АМКУ в разі виявлення таких порушень.

Компанія закликала всіх учасників закупівель дотримуватися принципів добросовісної конкуренції й наголосила, що виявлення й припинення таких схем є пріоритетом корпоративної політики прозорості.

Нагадаємо, раніше АМКУ визнав, що ПП «Еліт-Буд 2» й фізична особа-підприємець вчинили антиконкурентні узгоджені дії, які спотворили результати торгів із капітального ремонту мережі протипожежного водопроводу, проведених ПАТ «Укрнафта» 2024 року.
За матеріалами: EnKorr
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0641
  0,0264
 0,06
EUR
 1
 48,8827
  0,2283
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7411  0,11 0,25 42,2979  0,08 0,19
EUR 48,4657  0,09 0,18 49,0807  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9400  0,14 0,32 41,9700  0,13 0,32
EUR 48,7650  0,05 0,11 48,7900  0,04 0,08

