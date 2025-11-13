Фінансові новини
Нафтогаз та ЄІБ уклали грантову угоду на €127 мільйонів
16:33 13.11.2025 |
НАК "Нафтогаз України" та Європейський інвестиційний банк уклали угоду про грант на 127 млн євро за фінансової підтримки уряду Норвегії.
Як передає Укрінформ, про це повідомив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький у Фейсбуці.
"Група Нафтогаз і Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) уклали грантову угоду на €127 млн. Ці кошти в межах домовленості Президента України Володимира Зеленського надані Європейським союзом за фінансової підтримки уряду Норвегії", - написав Корецький.
Він повідомив, що кошти будуть спрямовані на імпорт додаткових обсягів газу, щоб компенсувати втрати власного видобуту внаслідок російських атак на цивільні обʼєкти газової інфраструктури. Фінансування надається через Ukraine Investment Framework - інструмент ЄС для мобілізації коштів на відновлення України.
