АТБ домовився з «Укрпоштою» про безкоштовну доставку продуктів від 299 грн

 

Найбільша мережа продуктових маркетів АТБ та національний поштовий оператор "Укрпошта" запустили спільний проєкт безкоштовної доставки продуктів вартістю від 299 грн та вагою до 30 кг, йдеться у релізі оператора у четвер.

"Всі, хто зробить замовлення із сайту АТБ, зможе скористатись безкоштовною доставкою у відділення "Укрпошти" в будь-яке місто, село чи громаду. Для ритейлу це соціальний прорив", - вважають в "Укрпошті".

В компанії уточнили, що йдеться про понад 26 тис. точок присутності, включно зі стаціонарними, пересувними відділеннями та невдовзі поштоматами.

"Укрпошта" в третьому кварталі 2025 року отримала 151,8 млн грн чистого збитку, що на 10,4% більше порівняно з показником за третій квартал 2024 року, тоді як планувалося зменшити збиток до 56,2 млн грн.

За третій квартал 2025 року "Укрпошта" прийняла 19,6 млн внутрішніх та міжнародних листів (у третьому кварталі 2024 року - 20,6 млн), 10,2 млн посилок (11,3 млн) та 20,8 млн. платежів (21,7 млн).

На сьогоднішній день "Укрпошта" має 5,1 тис. стаціонарних точок, які обслуговують 11,1 тис. точок надання послуг, та 2 тис. пересувних точок, що обслуговують 20,1 тис. точок надання послуг.

Мережа АТБ за перше півріччя цього року, за даними Асоціації ритейлерів України, збільшила виручку на 20% - до 117,15 млрд грн (без урахування ПДВ). За січень-червень цього року ритейлер додав 26 нових точок, закривши тільки три, і на кінець червня 2025 року мав 1278 магазинів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0641
  0,0264
 0,06
EUR
 1
 48,8827
  0,2283
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7411  0,11 0,25 42,2979  0,08 0,19
EUR 48,4657  0,09 0,18 49,0807  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9400  0,14 0,32 41,9700  0,13 0,32
EUR 48,7650  0,05 0,11 48,7900  0,04 0,08

