Фінансові новини
- |
- 13.11.25
- |
- 02:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд відсторонив віцепрезидента «Енергоатома» Якоба Хартмута
23:52 12.11.2025 |
Кабінет міністрів України ухвалив рішення терміново відсторонити від роботи віцепрезидента, члена правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Якоба Хартмута, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у середу, 12 листопада.
Вона зазначила, що рішення було ухвалене на підставі матеріалів, отриманих від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
Уряд також доручив тимчасовому виконувачу обов'язків голови правління Павлу Ковтонюку відсторонити головного консультанта президента "Енергоатома" Дмитра Басова, якому вже повідомлено про підозру. У середу Вищий антикорупційний суд України заарештував його на 60 днів з можливістю внести заставу у розмірі 40 мільйонів гривень.
Крім того, мають бути відсторонені працівники, чию причетність до злочинів наразі перевіряють правоохоронні органи, повідомила Свириденко. Зокрема, йдеться про директора з фінансів та бюджетування, директора з правового забезпечення, керівника відокремленого підрозділу "Централізовані закупівлі".
"Якщо у ході розслідування НАБУ буде виявлена причетність інших працівників до вчинення злочину, т.в.о. голови правління зобов'язаний їх відсторонити та сприяти у розслідування щодо цих осіб", - додала Свириденко.
Перезавантаження "Енергоатома"
Напередодні уряд ухвалив перші рішення для перезапуску підприємства. Зокрема, було достроково припинено повноваження наглядової ради "Енергоатома". Міністерство економіки має протягом тижня має провести консультації з міжнародним партнерами та подати на затвердження уряду новий склад наглядової ради.
Крім того, Свириденко доручила Державній аудиторській службі провести терміновий аудит "Енергоатома", зокрема щодо закупівель. Матеріали будуть передані правоохоронним та антикорупційним органам.
Нагадаємо, що 10 листопада антикорупційні органи повідомили про викриття масштабної схеми впливу на роботу стратегічних підприємств державного сектора, зокрема "Енергоатома".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін та міністерства під час війни самі оцінюватимуть діяльність наглядових рад держкомпаній
ТОП-НОВИНИ
|В Україні скоро розгорнуть першу «стіну дронів» для протидії російським безпілотникам
|Рада розглядатиме питання звільнення Галущенка та Гринчук 18 листопада - депутат
|Гринчук написала заяву про звільнення з посади міністерки енергетики
|У Норвегії проти використання суверенного фонду для гарантій кредиту ЄС для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Уряд відсторонив віцепрезидента «Енергоатома» Якоба Хартмута
|Повний аудит «Енергоатому» проведуть за 90 днів робочих днів
|«Енергоатом» за 9 міс.-2025 отримав 12,8 млрд грн чистого прибутку
|Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради «Енергоатому» — Свириденко
|ФГВФО шукає інвестора для виведення неплатоспроможного РВС Банку з ринку без ліквідації
|Писарука на чолі правління Райффайзен Банку з 1 січня 2026 року замінить його заступниця Гуріна
Бізнес
|Apple може запустити власний супутниковий сервіс на iPhone
|Воррен Баффет «йде в тінь», пожертвує на благодійність $1,35 млрд
|Ryanair відмовляється від паперових авіаквитків
|ЄС готує послаблення правил конфіденційності заради розвитку ШІ
|Samsung представила LPDDR6 – нову мобільну пам’ять, яку може отримати Galaxy S26
|TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
|Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики