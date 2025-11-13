Авторизация

Уряд відсторонив віцепрезидента «Енергоатома» Якоба Хартмута

 

Кабінет міністрів України ухвалив рішення терміново відсторонити від роботи віцепрезидента, члена правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Якоба Хартмута, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у середу, 12 листопада.

Вона зазначила, що рішення було ухвалене на підставі матеріалів, отриманих від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Уряд також доручив тимчасовому виконувачу обов'язків голови правління Павлу Ковтонюку відсторонити головного консультанта президента "Енергоатома" Дмитра Басова, якому вже повідомлено про підозру. У середу Вищий антикорупційний суд України заарештував його на 60 днів з можливістю внести заставу у розмірі 40 мільйонів гривень.

Крім того, мають бути відсторонені працівники, чию причетність до злочинів наразі перевіряють правоохоронні органи, повідомила Свириденко. Зокрема, йдеться про директора з фінансів та бюджетування, директора з правового забезпечення, керівника відокремленого підрозділу "Централізовані закупівлі".

"Якщо у ході розслідування НАБУ буде виявлена причетність інших працівників до вчинення злочину, т.в.о. голови правління зобов'язаний їх відсторонити та сприяти у розслідування щодо цих осіб", - додала Свириденко.

Перезавантаження "Енергоатома"

Напередодні уряд ухвалив перші рішення для перезапуску підприємства. Зокрема, було достроково припинено повноваження наглядової ради "Енергоатома". Міністерство економіки має протягом тижня має провести консультації з міжнародним партнерами та подати на затвердження уряду новий склад наглядової ради.

Крім того, Свириденко доручила Державній аудиторській службі провести терміновий аудит "Енергоатома", зокрема щодо закупівель. Матеріали будуть передані правоохоронним та антикорупційним органам.

Нагадаємо, що 10 листопада антикорупційні органи повідомили про викриття масштабної схеми впливу на роботу стратегічних підприємств державного сектора, зокрема "Енергоатома".
За матеріалами: Deutsche Welle
 

