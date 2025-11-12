Авторизация

Повний аудит «Енергоатому» проведуть за 90 днів робочих днів

 

Уряд доручив Державній аудиторській службі провести всебічний аудит АТ "НАЕК "Енергоатом" через оприлюднені Національним антикорупційним бюро (НАБУ) фактами.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Так, аудит закупівель має бути проведений у строк до 15 робочих днів, повний аудит компанії - у строк до 90 робочих днів. Матеріали передадуть правоохоронним та антикорупційним органам. Звіт уряду представлять після завершення роботи аудиторів.

Окрім того, за дорученням премʼєрки Юлії Свириденко Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у взаємодії з партнерами країн G7 протягом тижня подасть на затвердження уряду пропозиції щодо нового складу Наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом". Наразі розпочалася робота зі списками можливих кандидатів. Радник, який допомагає міністерству, вже обраний.

"В умовах повномасштабної війни наглядова рада державної енергетичної компанії має відповідати не лише за стратегічний розвиток, а й за антикризове управління, своєчасну реакцію на ризики та гарантування безпеки і сталості роботи компанії. Оновлення складу ради спрямоване саме на посилення цих функцій, а також на забезпечення швидкої взаємодії компанії з антикорупційними й аудиторськими органами, міжнародними партнерами та суспільством", - наголошують в Мінекономіки.

Як раніше писав БізнесЦензор, 11 листопада Кабінет Міністрів достроково припинив повноваження наглядової ради "Енергоатому".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

